10 filmów ze Studia Munka w konkursach 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Aż 10 filmów z działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studia Munka zakwalifikowało się do konkursów 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego - poinformował PAP rzecznik prasowy Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) Grzegorz Wojtowicz.

W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych znalazł się debiut Olgi Bołądź "Alicja i żabka" /materiały prasowe

Wojtowicz przypomniał, że 60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się online w dniach 31 maja - 7 czerwca 2020.



Dwa filmy ze Studia Munka SFP - fabuła "Alicja i żabka" Olgi Bołądź oraz dokument "Dad You've Never Had" Dominiki Łapki zakwalifikowały się do Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. "Natomiast do Konkursu Polskiego przyjęto aż dziesięć filmów z prowadzonych przez Studio Munka SFP programów - '30 Minut', 'Pierwszy Dokument' i 'Młoda Animacja'" - napisał Wojtowicz.

Zwrócił uwagę, że "Alicja i żabka" to fabularny debiut reżyserski znanej aktorki Olgi Bołądź, "pełna symboli i znaczeń surrealistyczna opowieść o szybkim dorastaniu". "Razem z bohaterką przenosimy się do świata fantazji, w którym jest pięknie i strasznie" - czytamy w opisie.

"Tytułowy 'Kamień' Bartosza Kozery ma niezwykłe właściwości. Po cudownym uleczeniu kalekiej zakonnicy, siostra przełożona dokłada wszelkich starań, by Watykan oficjalnie uznał to za cud" - napisał Wojtowicz o kolejnym filmie konkursowym.

Bohaterka filmu Martyny Majewskiej "Maria nie żyje" popełniła samobójstwo. "Nie wiadomo, jak się zabiła, szuka przyczyn własnej śmierci. Obserwuje, jak wygląda świat bez niej" - czytamy w informacji.

"Noamia" to krótkometrażowa fabuła Antonio Galdameza. "W nadmorskim mieście znaleziono ciało martwego chłopaka. Na miejsce przybywa komisarz Delman, którego zagrał Bartłomiej Topa. Szybko orientuje się, że znał ofiarę, a tajemnica chłopaka jest także jego tajemnicą" - napisano w opisie filmu.

Wojtowicz podkreślił, że "Własne śmieci" Darii Kopiec to "wysmakowana wizualnie animacja poklatkowa z użyciem plasteliny i wieloplanu". "Uwaga autorki skupia się na rodzinnym stole. Nie ma nic wspanialszego niż obiad z rodziną. Choć przypomina zapętlony scenariusz, który powtarza się w nieskończoność. I choć oprócz jedzenia trzeba przełykać słowa swoich bliskich" - wyjaśnił.

Dokument z elementami animacji pt. "We Have One Heart" Katarzyny Warzechy w ostatnich tygodniach był pokazany podczas festiwalu Visions du Reel w Szwajcarii. "To opowieść o miłości, rozdzieleniu, odkrywaniu tajemnicy i o sile więzi rodzinnych" - czytamy w opisie.

Wojtowicz zwrócił uwagę, że "temat rodziny stale powraca w filmach z programu 'Pierwszy Dokument'". "'Dad You've Never Had' Dominiki Łapki to delikatnie opowiedziana historia o skomplikowanej relacji córki z ojcem. Córka wyrusza w podróż do ojca, który ją kiedyś odrzucił. 'Synek' Pawła Chorzępy (...) jest bardzo subtelnie opowiedzianą opowieścią o trudnej miłości między ojcem a synem oraz obrazem nieustającej walki o wolność. Słów nie pada wiele, o rodzinnej relacji mówią gesty i czyny" - napisał w przesłanej PAP informacji.

"Między nami" Doroty Proby to intymny portret trzech związków. "Pary decydują się podjąć szczerą rozmowę zainicjowaną zestawem pozornie prostych pytań. Powoli tworzy się przestrzeń dla wymiany skrywanych emocji i wyznań" - wyjaśniono w opisie.

Debiut dokumentalny Pawliny Carlucci Sforzy "Wielki strach" dotyczy polskiej historii. Film opowiada o społecznej pamięci mordów, jakie miały miejsce po II wojnie światowej w lesie Dębrzyna na Podkarpaciu. "Wielu ludzi wracało wtedy z odległych krańców świata, nie spodziewając się, że blisko domu staną się ofiarą napadu ze strony grasujących na tym obszarze bandytów" - czytamy o dokumencie.

Studio Munka działa w strukturach SFP od 2008 r. Pierwszy z programów dla Młodych Twórców - "30 Minut" uruchomiono już w 2005 r. Obecnie koproducentem filmów z cyklu "30 Minut" jest TVN. Programy dla Młodych Twórców Studia Munka SFP dofinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.