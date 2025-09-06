Co za zaskoczenie! Jim Jarmusch ze Złotym Lwem w Wenecji
6 września 2025 roku zakończył się 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Laureatem Złotego Lwa został Jim Jarmusch za film "Father Mother Sister Brother". Wskazywany na faworyta "The Voice of Hind Rajab" Kaouther Ben Hanii otrzymał drugą co do ważności Wielką Nagrodę Jury.
Werdykt jest zaskoczeniem. "Father Mother Sister Brother" zostało wcześniej zgłoszone do Konkursu Głównego festiwalu w Cannes, ale nie zaakceptował go tamtejszy komitet selekcyjny. Po premierze w Wenecji przeważały negatywne recenzje. Z kolei "The Voice of Hind Rajab" spotkało się ze świetnym przyjęciem, o którym świadczą między innymi 24-minutowe owacje po pierwszym pokazie filmu.
"Złoty Lew bardzo zachowawczy, bezpieczny i rozczarowujący" - oceniła dla Interii Małgorzata Steciak, krytyczka filmowa. "Weneckie jury kontynuuje tradycję nagradzania uznanych mistrzów, ale nie za te filmy, co powinno. Cieszą wyróżnienia dla 'The Voice of Hind Rajab' i nagroda Marcello Mastroianniego [za debiut aktorski] dla Luny Wedler za 'Silent Friend'. Ogromnie szkoda jednak, że jury nie doceniło bardziej oryginalnych reżyserskich głosów — na uwagę zasługiwały chociażby 'The Testament of Ann Lee' Mony Fastvold, 'Bugonia' Yorgosa Lanthimosa czy 'Silent Friend' Ildiko Enyedi".
Nieoficjalnie mówiło się, że siedmioosobowe jury toczyło ostrą dyskusję o laureatów najważniejszych nagród. Podejrzewano, że przeciwnikiem Złotego Lwa dla filmu Ben Hanii był stojący na czele komisji Aleander Payne. Chociaż "The Voice of Hind Rajab" nie wygrało 82. MFF w Wenecji, temat Palestyny dominował podczas gali zamknięcia. Odnosili się do niego niemal wszyscy laureaci. Szczególnie poruszająca była przemowa Ben Hanii, która odczytała list matki Hind Rajab.
W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło twórców z naszego kraju. Był w nim jednak polski akcent. Jedną z producentek głośnego i zignorowanego przez jury "The Testament of Ann Lee" była Klaudia Śmieja-Rostworowska.
O Złotego Lwa walczyło 21 filmów. Wśród nich znalazły się nowe dzieła Yorgosa Lanthimosa, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Kathryn Bigelow, Parka Chan-wooka, Ildikó Enyedi, Benny’ego Safdie’ego i Oliviera Assayasa.
Mistrzynią ceremonii zamknięcia była włoska aktorka Emanuela Fanelli. W trakcie festiwalu przyznano dwa Złote Lwy za osiągnięcia życia: dla reżysera Wernera Herzoga i aktorki Kim Novak.
Złoty Lew: "Father Mother Sister Brother", reż. Jim Jarmusch
Wielka Nagroda Jury: "The Voice of Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania
Specjalna Nagroda Jury: "Below the Clouds", reż. Gianfranco Rosi
Srebrny Lew za reżyserię: Benny Safdie, "Smashing Machine"
Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki: Xin Zhilei, "The Sun Rises on Us All"
Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora: Toni Servillo, "La grazia"
Złota Osella za Najlepszy Scenariusz: Valérie Donzelli i Gilles Marchand, "At Work"
Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora: Luna Wedler, "Silent Friend"
Najlepszy film: "On the Road", reż. David Pablos
Najlepsza reżyseria: Anuparna Roy, "Songs of Forgotten Trees"
Specjalna Nagroda Jury: "Lost Land", reż. Akio Fujimoto
Najlepsza aktorka: Benedetta Porcaroli, "The Kidnapping of Arabella"
Najlepszy aktor: Giacomo Covi, "A Year of School"
Najlepszy scenariusz: "Hiedra", reż. Ana Cristina Barragan
Najlepszy film krótkometrażowy: "Without Kelly", reż. Lovisa Sirén
Nagroda im. Luigiego de Laurentisa za Pierwszy Film: "Short Summer", reż. Nastia Korkia
Najlepszy dokument o kinie: "Mata Hari", reż. Joe Beshenkovsky i James Smith
Najlepiej odrestaurowany film: "Bashu, the Little Stranger", reż. Bahram Beizai
Główna Nagroda Jury: "The Clouds are Two Thousand Meters Up", reż. Singing Chen
Specjalna Nagroda Jury: "Less Than 5GR or Saffron", reż. Négar Motevalymeidanshah
Nagroda za osiągnięcia: "A Long Goodbye", reż. Kate Voet i Victor Maes