Werdykt jest zaskoczeniem. "Father Mother Sister Brother" zostało wcześniej zgłoszone do Konkursu Głównego festiwalu w Cannes, ale nie zaakceptował go tamtejszy komitet selekcyjny. Po premierze w Wenecji przeważały negatywne recenzje. Z kolei "The Voice of Hind Rajab" spotkało się ze świetnym przyjęciem, o którym świadczą między innymi 24-minutowe owacje po pierwszym pokazie filmu.

Złoty Lew dla Jima Jarmuscha. "Oryginalne reżyserskie głosy" bez nagród

"Złoty Lew bardzo zachowawczy, bezpieczny i rozczarowujący" - oceniła dla Interii Małgorzata Steciak, krytyczka filmowa. "Weneckie jury kontynuuje tradycję nagradzania uznanych mistrzów, ale nie za te filmy, co powinno. Cieszą wyróżnienia dla 'The Voice of Hind Rajab' i nagroda Marcello Mastroianniego [za debiut aktorski] dla Luny Wedler za 'Silent Friend'. Ogromnie szkoda jednak, że jury nie doceniło bardziej oryginalnych reżyserskich głosów — na uwagę zasługiwały chociażby 'The Testament of Ann Lee' Mony Fastvold, 'Bugonia' Yorgosa Lanthimosa czy 'Silent Friend' Ildiko Enyedi".

Nieoficjalnie mówiło się, że siedmioosobowe jury toczyło ostrą dyskusję o laureatów najważniejszych nagród. Podejrzewano, że przeciwnikiem Złotego Lwa dla filmu Ben Hanii był stojący na czele komisji Aleander Payne. Chociaż "The Voice of Hind Rajab" nie wygrało 82. MFF w Wenecji, temat Palestyny dominował podczas gali zamknięcia. Odnosili się do niego niemal wszyscy laureaci. Szczególnie poruszająca była przemowa Ben Hanii, która odczytała list matki Hind Rajab.

82. MFF w Wenecji bez polskich twórców w Konkursie Głównym

W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło twórców z naszego kraju. Był w nim jednak polski akcent. Jedną z producentek głośnego i zignorowanego przez jury "The Testament of Ann Lee" była Klaudia Śmieja-Rostworowska.

O Złotego Lwa walczyło 21 filmów. Wśród nich znalazły się nowe dzieła Yorgosa Lanthimosa, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Kathryn Bigelow, Parka Chan-wooka, Ildikó Enyedi, Benny’ego Safdie’ego i Oliviera Assayasa.

Mistrzynią ceremonii zamknięcia była włoska aktorka Emanuela Fanelli. W trakcie festiwalu przyznano dwa Złote Lwy za osiągnięcia życia: dla reżysera Wernera Herzoga i aktorki Kim Novak.

Pełna lista zwycięzców 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

Konkurs Główny

Złoty Lew: "Father Mother Sister Brother", reż. Jim Jarmusch

Wielka Nagroda Jury: "The Voice of Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania

Specjalna Nagroda Jury: "Below the Clouds", reż. Gianfranco Rosi

Srebrny Lew za reżyserię: Benny Safdie, "Smashing Machine"

Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki: Xin Zhilei, "The Sun Rises on Us All"

Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora: Toni Servillo, "La grazia"

Złota Osella za Najlepszy Scenariusz: Valérie Donzelli i Gilles Marchand, "At Work"

Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora: Luna Wedler, "Silent Friend"

Sekcja Horyzonty

Najlepszy film: "On the Road", reż. David Pablos

Najlepsza reżyseria: Anuparna Roy, "Songs of Forgotten Trees"

Specjalna Nagroda Jury: "Lost Land", reż. Akio Fujimoto

Najlepsza aktorka: Benedetta Porcaroli, "The Kidnapping of Arabella"

Najlepszy aktor: Giacomo Covi, "A Year of School"

Najlepszy scenariusz: "Hiedra", reż. Ana Cristina Barragan

Najlepszy film krótkometrażowy: "Without Kelly", reż. Lovisa Sirén

Lew przyszłości

Nagroda im. Luigiego de Laurentisa za Pierwszy Film: "Short Summer", reż. Nastia Korkia

Sekcja Venice Classics

Najlepszy dokument o kinie: "Mata Hari", reż. Joe Beshenkovsky i James Smith

Najlepiej odrestaurowany film: "Bashu, the Little Stranger", reż. Bahram Beizai

Sekcja Venice Immersive

Główna Nagroda Jury: "The Clouds are Two Thousand Meters Up", reż. Singing Chen

Specjalna Nagroda Jury: "Less Than 5GR or Saffron", reż. Négar Motevalymeidanshah

Nagroda za osiągnięcia: "A Long Goodbye", reż. Kate Voet i Victor Maes