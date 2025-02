Zdecydowany numer jeden na Netflix. Epickie sceny akcji, które wbijają w fotel

Oprac.: Justyna Miś VOD

"Mission Impossible Dead Reckoning Part One" to kolejna odsłona przygód Ethana Hunta. Film w ostatnich dniach trafił na Netflix i podbija serca widzów. To zdecydowany numer jeden z naszym kraju.

Zdjęcie Netflix / 123RF/PICSEL