"Wredne liściki": fabuła, obsada

Mieszkająca w małym angielskim miasteczku bogobojna Edith (Olivia Colman) otrzymuje anonimowe, niezwykle złośliwe listy. O ich autorstwo oskarża swoją sąsiadkę, wyzwoloną i buntowniczą Rose (Jessie Buckley). Jednak z każdym dniem listów przybywa i dostaje je już nie tylko Edith... Kto naprawdę je wysyła?

"Wredne liściki" to oparta na prawdziwej historii, wyzwalająco zabawna komedia twórców obsypanego nagrodami filmu "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Wcielające się w główne role zdobywczyni Oscara Olivia Colman i nominowana do Oscara Jessie Buckley, tworzą na ekranie porywający duet. Choć nie jest to ich pierwsza wspólna produkcja - obie wystąpiły w adaptacji kultowej powieści Eleny Ferrante "Córka" - dopiero tu po raz pierwszy miały okazję zagrać razem.

U boku Colman i Buckley wystąpili: Timothy Spall, Gemma Jones, Eileen Atkins i inni.

Dagmara Romanowska w recenzji dla Interii pisała: "'Oto historia prawdziwsza niż się spodziewacie' - głosi napis z pierwszych ujęć filmu. Nie po raz pierwszy okazuje się, że to życie kreuje najlepsze scenariusze. Potem tylko trzeba zaangażować trzy genialne aktorki i oddać opowieść w ręce widzów" - czytamy.

"Wredne liściki": gdzie oglądać?

Film "Wredne liściki" był pokazywany w polskich kinach na przełomie lipca i sierpnia zeszłego roku. Kilka miesięcy po premierze trafił na platformę streamingową. Tytuł jest dostępny na Max, gdzie obecnie zajmuje drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych filmów ostatnich dni.