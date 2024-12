"Pamięć krwi": o czym jest film z Jeanem Reno w roli głównej?

"Pamięć krwi" ("Cold Blood Legacy") to francuski thriller kryminalny z 2019 roku w reżyserii Frédérica Petitjeana. W głównych rolach występują Jean Reno, który gra postać emerytowanego zabójcy na zlecenie o imieniu Henry, oraz Sarah Lind, która wciela się w postać Chloe.

Emerytowany zabójca ratuje kobietę po wypadku na skuterze śnieżnym, lecz skrywana przez nią tajemnica może skłonić go do powrotu do dawnego zawodu. Film łączy elementy akcji, thrillera i dramatu psychologicznego.

"Pamięć krwi" na Netflix. Widzowie oglądają na potęgę

Film "Pamięć krwi" po pięciu latach od premiery znalazł się w polskiej ofercie Netflix. Widzowie niemal od razu sięgnęli po ten tytuł. Zaledwie kilka dni po premierze na platformie giganta streamingowego trafił do rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni. Obecnie plasuje się na trzeciej pozycji za "Kontrolą bezpieczeństwa" oraz animowanym "Grinchem".



Produkcja jednak nie spotkała się ze zbyt pozytywnym odbiorem. "Pamięć krwi" otrzymała 0 pozytywnych opinii od krytyków w Rotten Tomatoes. Ponadto tylko 18% widzów w serwisie oceniło go pozytywnie.

"Generyczny, pozbawiony bohaterów, napięcia i dreszczyku emocji, 'Pamięć krwi' nie nabiera rozpędu" - napisał jeden z recenzentów Rotten Tomatoes.

"Zupełnie nieudana próba stworzenia zawiłego thrillera akcji... Brakuje wyobraźni, spójności i podstawowych umiejętności technicznych" - dodał inny.