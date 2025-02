"I Don't Feel at Home in This World Anymore" to film Netfliksa z 2017 roku, który miesza ze sobą kryminalną fabułę z komedią. Mimo gwiazdorskiej obsady produkcja przemknęła niemal niezauważona.

"I Don't Feel at Home in This World Anymore": o czym opowiada film?

Film koncentruje się na postaci Ruth (Melanie Lynskey) - opiekunki, którą trawi kryzys egzystencjalny. Włamanie do jej domu sprawia, że kobieta odnajduje utracony sens życia i postanawia dopaść złodziei. W tej misji towarzyszy jej odrażający sąsiad Tony (Elijah Wood), który wprost uwielbia sztuki walki. Konieczność konfrontacji ze zdegenerowanymi przestępcami sprawia, że ta para wypływa na naprawdę niebezpieczne wody.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Macon Blair ("Blue Ruin", "Green Room"). "I Don't Feel at Home in This World Anymore" to jego debiut reżyserski. Za zdjęcia odpowiada Larkin Seiple ("Człowiek-scyzoryk", "Cop Car"). W pozostałych rolach wystąpili: David Yow, Jane Levy, Devon Graye, Christine Woods, Robert Longstreet, Lee Eddy i Gary Anthony Williams. Film został wyprodukowany przez XYZ Films i filmscience.

Zdjęcie Elijah Wood w filmie "I Don't Feel at Home in This World Anymore" / Netflix / materiały prasowe

