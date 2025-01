Tego filmu nie pokazano w polskich kinach. Trafił na Netflix i przyciąga tłumy przed ekrany

Oprac.: Justyna Miś VOD

Film "Watcher" to dzieło reżyserki Chloe Okuno, którego akcja rozgrywa się w Rumunii. Główna bohaterka doświadcza poczucia bycia obserwowaną, co prowadzi do niepokojącego rozwoju wydarzeń. Mrożący krew w żyłach thriller trafił na Netflix i od kilku dni święci triumfy.

Maika Monroe w filmie "Watcher" /Image Capital Pictures / Film Stills / Forum /Agencja FORUM