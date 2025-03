"Mała Syberia": co to za film?

"Codzienne życie małej wioski Hurmevaara zostaje zakłócone, gdy pewnej nocy na jeden z samochodów spada meteoryt. Według burmistrza miasta meteoryt jest bardzo cenny dla przyszłości powoli wymierającej wioski. Joel, wiejski ksiądz i doświadczony żołnierz sił pokojowych, staje na straży meteorytu, który ma zostać wysłany do Londynu do dokładniejszej analizy. Jednak cenna skała przyciąga wiele uwagi... Joel musi ją chronić zarówno przed amatorskimi, jak i zawodowymi przestępcami, przy okazji próbując rozwikłać jeszcze większą tajemnicę dotyczącą własnego życia. Żona Joela niedawno ogłosiła, że - w końcu - jest w ciąży. To świetna wiadomość, ale niestety Joel nie może mieć dzieci z powodu obrażeń odniesionych na wojnie. Tylko że nigdy nie powiedział o tym żonie" - czytamy w opisie Netfliksa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szymańczyk o pensjach aktorów: Nie zarabiamy mało, zarabiamy nieregularnie INTERIA.PL

Reżyserem fińskiego filmu o tytule "Mała Syberia" jest Dome Karukoski. W rolach głównych wystąpili: Eero Ritala, Malla Malmivaara, Tommi Korpela i Martti Suosalo.

"Mała Syberia" pnie się w rankingu Netfliksa

"Mała Syberia" ukazała się na Netfliksie dopiero 21 marca, a już zdążyła znaleźć się wśród najpopularniejszych filmów platformy. W Polsce obecnie zajmuje trzecie miejsce w TOP10 najchętniej oglądanych filmów ostatnich dni. Na prowadzeniu jest produkcja dokumentalna "Tornado: Miasto w pułapce", a na drugim miejscu thriller "Trzy objawienia".