Perełka dla fanów polskiego rocka! Netflix wrzucił film o kultowym zespole z PRL

Netflix dodał dziś do swojej biblioteki wyjątkową polską produkcję. Film "Idź pod prąd" to historia powstania jednego z najważniejszych zespołów polskiego rocka - KSU. Dla fanów muzyki punk i miłośników historii PRL to prawdziwa gratka.

Historia zespołu KSU na ekranie

"Idź pod prąd" przenosi widzów w drugą połowę lat 70. XX wieku. To czas, gdy młodzi mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, zainspirowani zespołem Sex Pistols, postanowili założyć własną grupę. Na czele stanął charyzmatyczny Siczka, a ich misją stało się granie punk rocka w Polsce Ludowej - w czasach, gdy cenzura tłamsiła wolność artystyczną.

Film pokazuje ich pierwsze kroki, w tym wysłanie listu do Radia Wolna Europa, które zaczęło nadawać audycje o muzyce punk. Jednak sukcesy szybko zmieniały się w trudne zmagania z realiami PRL, w których nie było miejsca na niezależność i bunt.

W rolach głównych polscy aktorzy młodego pokolenia

Produkcja może pochwalić się utalentowaną obsadą. W rolach głównych wystąpili: Ignacy Liss, Maciej Piotrowski, Igor Paszczyk, Bartłomiej Deklewa oraz Piotr Głowacki. Na ekranie zobaczymy również Szymona Kuklę, Filipa Łannika, Zuzannę Galewicz i Wiktorię Kruszczyńską. Każdy z nich wnosi do filmu autentyczność i świeżość, które idealnie oddają ducha młodych buntowników tamtych czasów.

KSU - legenda polskiego rocka

Zespół KSU, założony w 1977 roku, na trwałe wpisał się w historię polskiej muzyki. W ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalności wydał 11 albumów studyjnych oraz dziesiątki koncertowych i pirackich wydawnictw. Ostatni krążek, zatytułowany "44", miał premierę w 2023 roku, co dowodzi, że grupa nadal ma wiele do powiedzenia na polskiej scenie muzycznej.

Wiesław Paluch za kamerą

Reżyserią filmu zajął się Wiesław Paluch, który w "Idź pod prąd" połączył historyczną narrację z energią muzyki punk. Produkcja nie tylko ukazuje kulisy powstania KSU, ale również oddaje klimat epoki - czasów buntu i walki o wolność słowa w systemie pełnym ograniczeń.

Film "Idź pod prąd" to obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów polskiego rocka oraz miłośników historii. Oficjalny zwiastun już teraz można obejrzeć na platformie Netflix.

