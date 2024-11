Osiągnął zaskakujący sukces finansowy. Teraz święci triumfy na Netflix

Oprac.: Justyna Miś VOD

"Zabawa w pochowanego" to horror z 2019 roku, który przyciągnął tłumy do kin. Film okazał się być niespodziewanym sukcesem finansowym, zarabiając ponad 57 milionów dolarów na całym świecie przy skromnym budżecie. Podobnie jest na platformie giganta streamingowego. Dopiero co trafił na Netflix, a już zdążył wspiąć się na czwarte miejsce w rankingu popularności.

Zdjęcie Samara Weaving w filmie "Zabawa w pochowanego" / FoxSearchlight / Planet / Forum / Agencja FORUM