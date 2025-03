"Kontratak" na Netflix. Co to za film?

"Kontratak" to meksykański film akcji, który kilka dni temu zadebiutował na platformie streamingowej Netflix. Główny bohater, kapitan Armando Guerrero z Meksykańskich Sił Specjalnych, ratuje dwie kobiety z rąk groźnego Josefo Uríasa, który staje się jego bezwzględnym wrogiem. Kapitan i jego elitarny zespół zmuszeni są do wzięcia kilku dni przerwy przed ważną misją. W drodze na granicę wpadają w zasadzkę. Armando i jego towarzysze, znajdując się na terytorium wroga i otoczeni przez dziesiątki uzbrojonych ludzi, muszą zrobić wszystko, by przeżyć i raz na zawsze zlikwidować zagrożenie.

Za reżyserię odpowiada Chava Cartas. W obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak: Luis Alberti, Leonardo Alonso, Mayra Batalla i inni.

"Kontratak": widzowie oglądają na potęgę

Nowość giganta streamingowego jest określana jako mocny film, dostarczający wielu emocji i trzymający w napięciu do ostatniej minuty. Okazuje się, że "Kontratak" zdołał przyciągnąć miliony widzów przed ekrany. Wystarczył mu jeden weekend, by zanotować aż 18,6 mln wyświetleń. Ponadto tytuł znalazł się na szczycie rankingu popularności filmów nieanglojęzycznych w aż 30 krajach, głównie w Ameryce Południowej.

W Polsce film uplasował się na trzecim miejscu w TOP 10 ostatnich dni. Wyprzedza go "U Pana Boga w Królowym Moście" oraz "Squad 36".