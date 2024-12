Nie wiesz, co obejrzeć w niedzielę? Oto 10 lekkich hitów z Netfliksa

Każdy z nas potrzebuje czasem chwili wytchnienia i przyjemnej rozrywki. Lekkie, pełne humoru i ciepła filmy sprawdzą się idealnie na niedzielne popołudnie czy wieczór. Oto kilka propozycji z Netfliksa, które pozwolą oderwać się od codziennych obowiązków.

"Kowboj na betonowej prerii" - inspirująca historia o dorastaniu

Poruszający i pełen ciepła film "Kowboj na betonowej prerii" opowiada historię nastolatka, który spędza lato z ojcem w Filadelfii. Wraz z nim odkrywa świat miejskich kowbojów - ludzi, którzy mimo trudnej rzeczywistości pielęgnują tradycję i pasję do koni. To opowieść o odpowiedzialności, odnajdywaniu swojego miejsca w świecie i sile rodzinnych więzi. Idealna propozycja dla tych, którzy szukają wzruszeń i inspiracji.

Reklama

"Dzień na tak" - pełna humoru rodzinna przygoda

"Dzień na tak" to komedia familijna, która bawi do łez i skłania do refleksji. Główni bohaterowie, rodzice trójki dzieci, postanawiają przez jeden dzień zgadzać się na wszystko, o co proszą ich pociechy. Szybko okazuje się, że taka "umowa" może prowadzić do prawdziwej lawiny szalonych sytuacji. Jennifer Garner i Edgar Ramírez w rolach głównych tworzą pełną uroku, rodzinną opowieść o tym, jak ważne jest znalezienie wspólnego języka i dobra zabawa.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dzień na tak" / YouTube.com / materiały promocyjne

"Scrooge: Opowieść wigilijna" - klasyka w nowym wydaniu

Nieco bardziej świąteczny, ale wciąż ponadczasowy klimat oferuje "Scrooge: Opowieść wigilijna". Animowana adaptacja słynnego dzieła Charlesa Dickensa wprowadza widza w świat skąpca Ebenezera Scrooge’a, który dzięki niezwykłym wizytom duchów przechodzi głęboką przemianę. To ciepła i wzruszająca historia o wartościach, które są ważne w życiu każdego z nas. Idealna dla całej rodziny.

"Miłość gwarantowana" - lekka komedia romantyczna

Jeśli potrzebujesz czegoś lekkiego i zabawnego, "Miłość gwarantowana" spełni te oczekiwania. Historia prawniczki Susan, która podejmuje się nietypowej sprawy klienta pozywającego serwis randkowy, to klasyczna komedia romantyczna w nowoczesnym wydaniu. Pełna uroku, ciepła i humoru opowieść, która sprawdzi się idealnie na spokojny wieczór z kubkiem herbaty.

Wideo youtube

"Rodzinne zamiany" - zwariowana komedia o zamianie ciał

W filmie "Rodzinne zamiany" pewna rodzina przechodzi niecodzienną przygodę. Za sprawą tajemniczej przepowiedni rodzice i dzieci zamieniają się ciałami - dorośli trafiają do świata nastolatków, a młodzi muszą odnaleźć się w dorosłych rolach. Efekt? Mnóstwo komicznych sytuacji i zaskakujących zwrotów akcji. To idealna propozycja dla widzów, którzy lubią humorystyczne historie pełne serca i rodzinnego ciepła.

"Glass Onion: Film z serii Na noże" - błyskotliwa zagadka kryminalna

"Glass Onion" to kontynuacja popularnego hitu "Na noże". Detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) trafia do luksusowej rezydencji na greckiej wyspie, gdzie w gronie ekscentrycznych gości odkrywa kolejną mroczną tajemnicę. Zaskakująca fabuła, błyskotliwe dialogi i świetnie zagrane postacie sprawiają, że to idealny wybór dla miłośników kryminałów z nutą humoru.

Zdjęcie Daniel Craig w scenie z filmu "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" / materiały prasowe

"Clueless" - kultowa komedia lat 90.

"Clueless" to prawdziwa perełka dla fanów stylu lat 90. Cher Horowitz, główna bohaterka, błyszczy na ekranie swoim beztroskim podejściem do życia i niesamowitą garderobą. Film, mimo swojej lekkiej formy, to zabawny komentarz do świata młodzieży i ich codziennych problemów. Idealny na chwilę relaksu i nostalgiczny powrót do przeszłości.

"Holiday" - romantyczna historia z nutą magii świąt

Klasyczna komedia romantyczna "Holiday" z Cameron Diaz i Kate Winslet opowiada o dwóch kobietach, które zamieniają się domami, by odpocząć od codziennych trosk. Ta pozornie prosta decyzja prowadzi do niezwykłych spotkań i miłosnych zaskoczeń. Lekki, ciepły film, który poprawi humor i ogrzeje serce, niezależnie od pory roku.

Zdjęcie "Holiday" / WAVERLY FILMS/Collection ChristopheL via AFP / AFP

"Jedz, módl się, kochaj" - podróż ku odkrywaniu siebie

"Jedz, módl się, kochaj" to historia Elizabeth Gilbert (w tej roli Julia Roberts), która postanawia wyruszyć w podróż dookoła świata, by odnaleźć sens życia. Włochy, Indie i Bali stają się sceną dla jej przemiany, pełnej przygód, wzruszeń i inspiracji. To film, który skłania do refleksji, a jednocześnie odpręża pięknymi obrazami i pozytywnym przesłaniem.

"Małe kobietki" - poruszający portret siostrzanych więzi

Greta Gerwig w nowoczesny sposób opowiada klasyczną historię czterech sióstr March w filmie "Małe kobietki". Dorastające w czasach wojny secesyjnej dziewczyny zmagają się z miłością, stratą i poszukiwaniem swojego miejsca w świecie. Wyjątkowe role Saoirse Ronan, Emmy Watson i Florence Pugh sprawiają, że film jest pełen emocji i autentyczności.

Zdjęcie Saoirse Ronan i Timothée Chalamet w filmie Grety Gerwig "Małe kobietki" / materiały prasowe

Zobacz też:

Te filmy familijne na Netfliksie pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli!

Nie oglądaj tego sam! Smutne filmy na Netflksie, które wycisną z ciebie łzy

Najlepsze filmy świąteczne, które zobaczysz na Netflix. Oto nasz TOP5