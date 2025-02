Nie uwierzysz, jakie filmy królują na Netfliksie! Polacy nie mogą się oderwać

Netflix co chwila zaskakuje nowościami, ale które filmy są teraz na topie w Polsce? Sprawdziliśmy listę dzisiejszych hitów i mamy dla Was krótkie podsumowanie tego, co naprawdę warto zobaczyć.

"Bez litości 3" - sensacyjna jazda bez trzymanki

Denzel Washington powraca jako nieugięty bohater, który nie zna słowa "współczucie". W trzeciej części "Bez litości" akcja nabiera jeszcze większego tempa, a główny bohater raz jeszcze zmierzy się z wrogami, od których lepiej trzymać się z daleka. To idealna propozycja dla fanów widowiskowych scen walki i emocji na najwyższym poziomie.

"Cisza nocna" - polski thriller

Polska produkcja "Cisza nocna" zdobywa uwagę widzów dzięki gęstej atmosferze i intrygującej fabule. Historia tajemniczego domu na odludziu wciąga od pierwszej sceny, a napięcie nie odpuszcza do samego końca. Jeśli lubisz produkcje, które wprowadzają niepokój i skłaniają do refleksji, ten film jest dla Ciebie.

Zdjęcie Maciej Damięcki i Zdzisław Wardejn w filmie "Cisza nocna" / materiały prasowe

"Dwie półkule Luke’i" - komedia, która bawi i wzrusza

Chcesz coś lekkiego, ale jednocześnie chwytającego za serce? "Dwie półkule Luke’i" to film, który rozśmieszy Cię do łez, ale też przypomni o wartości relacji rodzinnych. Pełna zwrotów akcji komedia to propozycja idealna na wieczór z bliskimi.

"Bogota" - koreańska produkcja na światowym poziomie

Koreański przemysł filmowy nie zwalnia tempa. "Bogota" to thriller, który rozgrywa się w stolicy Kolumbii i łączy lokalne klimaty z emocjami godnymi najlepszych hollywoodzkich hitów. Ta produkcja pokazuje, jak historia młodego emigranta może przerodzić się w walkę o przetrwanie.

Zdjęcie Kadr ze zwiastuna filmu "Bogota" / YouTube.com / materiały prasowe

"Pieprzyć Mickiewicza" - kontrowersyjna, ale warta uwagi

Nie daj się zwieść prowokacyjnemu tytułowi - ten film to coś więcej niż tylko kontrowersja. Produkcja oferuje zaskakujący obraz młodego pokolenia i ich problemów, poruszając ważne tematy społeczne. Obejrzysz i albo pokochasz, albo znienawidzisz - ale na pewno nie przejdziesz obok obojętnie.

"Znowu w akcji" - powrót do dynamicznego kina akcji

Jamie Foxx i Cameron Diaz powracają na ekrany w filmie pełnym zwrotów akcji i humoru. "Znowu w akcji" to idealny wybór dla tych, którzy lubią szybką fabułę z nutą komedii. Przygotuj się na wieczór pełen adrenaliny!

"Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret" - poruszający obraz dojrzewania

Ten film to piękna opowieść o dorastaniu i odnajdywaniu siebie. Idealny wybór na spokojny wieczór, kiedy masz ochotę na coś bardziej emocjonalnego i głębokiego. Produkcja podbiła serca widzów na całym świecie dzięki ciepłej historii i znakomitej grze aktorskiej.

"Osiemdziesiątki dla Brady’ego" - komedia pełna energii

Cztery przyjaciółki w podeszłym wieku ruszają na największą przygodę swojego życia. "Osiemdziesiątki dla Brady’ego" to zabawna i wzruszająca opowieść o przyjaźni, marzeniach i niekończącej się chęci życia pełnią. Świetna opcja na poprawę humoru!

"Sekretne życie zwierzaków domowych 2" - rozrywka dla całej rodziny

Jeśli masz ochotę na coś lżejszego, co poprawi Ci nastrój, "Sekretne życie zwierzaków domowych 2" to strzał w dziesiątkę. Urocze zwierzaki, zabawne sytuacje i mnóstwo pozytywnej energii - ten film rozbawi zarówno dzieci, jak i dorosłych.

"Strażnik" - mroczny dramat z tajemnicą w tle

Na koniec coś dla fanów mrocznych historii. "Strażnik" wciąga w świat sekretów, które powoli wychodzą na światło dzienne, zmieniając życie głównych bohaterów. To film, który trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać się od ekranu.

