Netflix oferuje bogatą bibliotekę horrorów, które potrafią przyprawić widzów o dreszcze. Od klimatycznych opowieści inspirowanych folklorem, po mrożące krew w żyłach historie nawiedzeń. Przedstawiamy zestawienie najlepszych produkcji, które warto obejrzeć w mroczne wieczory.

"Czarownica: bajka ludowa z Nowej Anglii" - horror inspirowany procesami czarownic

Rok 1630, Nowa Anglia. Wyrzucona z purytańskiej osady rodzina osiedla się na skraju nieprzyjaznego lasu, wokół którego krążą mroczne legendy. Gdy najmłodsze dziecko, Samuel, znika w tajemniczych okolicznościach, nastroje w rodzinie stają się coraz bardziej napięte. Smagana podmuchami wiatru sceneria oraz sugestywne dźwięki lasu budują atmosferę niepokoju.

Reżyser Robert Eggers stworzył film oparty na autentycznych zapisach procesów czarownic. "Czarownica" to kino wymagające, ale nagradzające uwagę widza niepokojącym klimatem. Jeśli lubisz surowe narracje i ciężką atmosferę, ten horror Cię nie zawiedzie.

"Dziewiąte wrota" - tajemnica pewnej księgi

Film Romana Polańskiego to pełen tajemnic thriller z elementami horroru. Dean Corso (Johnny Depp), bibliofil i handlarz rzadkimi księgami, dostaje zlecenie odnalezienia egzemplarzy diabolicznej książki "Dziewięć wrót Królestwa Cieni". Jego śledztwo przeradza się w mroczną podróż pełną sekretów, które prowadzą do niewyobrażalnego zła. Idealny wybór dla fanów horrorów z elementami zagadek.

"Ciche miejsce" - przetrwać w świecie pełnym ciszy

Rodzina Abbotów zmaga się z postapokaliptycznym światem, w którym śmiertelne niebezpieczeństwo przyciąga najmniejszy dźwięk. Bestie z kosmosu skutecznie eliminują wszystko, co naruszy ciszę. Film Johna Krasinskiego zachwyca pomysłową fabułą i genialnie budowanym napięciem. To opowieść, która trzyma widza w bezruchu od pierwszej do ostatniej sceny.

"Ostatnia wieczerza" - polski horror, który nie ustępuje światowym produkcjom

Bartosz M. Kowalski wprowadza nas w mroczny świat odciętego od cywilizacji klasztoru, który skrywa więcej niż mroczne sekrety. Marek, milicjant udający duchownego, próbuje rozwikłać sprawę zaginięć mieszkańców. Czy uda mu się opuścić to miejsce? "Ostatnia wieczerza" to dowód na to, że polskie kino grozy ma się coraz lepiej.

"Nawiedzony dwór w Bly" - gotycki klimat na ekranie

Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" przenosi nas do dworu Bly, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Młoda niania opiekująca się osieroconym rodzeństwem odkrywa, że rezydencja skrywa mroczne tajemnice. Duchy, tajemnicze wydarzenia i niepokojąca atmosfera sprawiają, że ten serial to prawdziwa uczta dla fanów gotyckiego horroru.

"Obecność" - klasyka współczesnego horroru

Ed i Lorraine Warren, znani badacze zjawisk paranormalnych, zostają wezwani do domu nawiedzonego przez złowrogą siłę. "Obecność" to opowieść, która zaczyna się jak typowa historia o duchach, ale szybko przeradza się w przerażającą walkę o przetrwanie. Reżyser James Wan mistrzowsko operuje napięciem, dostarczając widzom niepowtarzalnych emocji.

"Under the shadow" - horror osadzony w czasie wojny

W tle konfliktu iracko-irańskiego, Shideh i jej córka próbują przetrwać w bombardowanym Teheranie. W ich opuszczonym budynku pojawia się tajemniczy Dżinn, którego obecność zmienia codzienność w koszmar. Film Babaka Anvariego łączy grozę nadprzyrodzoną z realnym koszmarem wojny, tworząc wyjątkową opowieść o strachu i walce o przetrwanie.

"Koszmar z ulicy Wiązów" - ikoniczny Freddy Krueger

Freddy Krueger, mroczna postać nawiedzająca sny, to bohater jednego z najbardziej kultowych horrorów wszech czasów. "Koszmar z ulicy Wiązów" to klasyka, która wciąż przeraża i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zmierzyć się z Freddy’m, teraz jest najlepszy moment.

"Anabelle" - lalka, która przeraża do szpiku kości

"Anabelle" to jedna z najbardziej przerażających opowieści w uniwersum "Obecności". Film skupia się na historii złowieszczej lalki, która staje się nośnikiem mrocznych sił. Młode małżeństwo, John i Mia, sprowadza ją do swojego domu, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Od tego momentu ich życie zamienia się w koszmar - dziwne zdarzenia i przerażające manifestacje stają się codziennością.

Reżyser John R. Leonetti mistrzowsko buduje atmosferę napięcia, wykorzystując minimalistyczne, ale skuteczne efekty. "Anabelle" to horror, który łączy klasyczny motyw nawiedzonego przedmiotu z wyjątkowo intensywną narracją. Jeśli myślisz, że lalki są nieszkodliwe, ten film skutecznie zmieni Twoje zdanie.

