Netflix ponownie zaskakuje swoich użytkowników i kończy rok z rozmachem. Dziś do oferty platformy dołączyły produkcje, które mogą przyciągnąć miłośników orientalnych klimatów, fanów muzyki oraz widzów szukających rozrywki na najwyższym poziomie.

Nowości na Netflix: co warto zobaczyć?

Dzisiejsza aktualizacja katalogu Netfliksa to prawdziwa gratka dla osób ceniących różnorodność. Oprócz muzycznego show Beyoncé Bowl, które przenosi widzów na scenę Super Bowl, platforma wzbogaciła swoją ofertę o kilka interesujących filmów prosto z Indii. To doskonała okazja, by poszerzyć swoje filmowe horyzonty i zanurzyć się w kulturze Wschodu.

Reklama

Wśród najnowszych propozycji znajdziemy zarówno tytuły z przeszłości, które zdobyły uznanie widzów, jak i zupełnie nowe produkcje, które właśnie zadebiutowały na platformie.

Beyoncé Bowl: wyjątkowy występ królowej muzyki

Jednym z największych hitów dzisiejszej aktualizacji jest Beyoncé Bowl (2024) - trzynastominutowy zapis występu Beyoncé podczas Super Bowl w Houston. Ta energetyczna dawka muzyki i widowiskowych efektów scenicznych zachwyci każdego fana popkultury. To obowiązkowy punkt programu dla miłośników talentu jednej z najważniejszych artystek XXI wieku.

Orientalne produkcje, które warto poznać

Netflix dba o różnorodność i tym razem postawił na mocny akcent azjatycki. Fani kina orientalnego z pewnością zwrócą uwagę na takie tytuły jak:

Bharat (2019) - poruszająca opowieść o mężczyźnie, którego życie splata się z historią Indii. Film ukazuje dramatyczne wydarzenia, które na zawsze zmieniły oblicze tego kraju.

Bhool Bhulaiyaa 3 (2024) - kontynuacja popularnej serii łączącej elementy thrillera, horroru i komedii.

Brother Bajrangi (2015) - ciepła historia o chłopcu i jego niespodziewanym przyjacielu, którzy wspólnie wyruszają w niezwykłą podróż.

Tubelight (2017) - dramat z gwiazdorską obsadą, który porusza serca widzów dzięki wyjątkowym emocjom i pięknej oprawie wizualnej.

Sorga Vaasal (2024) - świeża premiera pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji, skierowana do miłośników kina tamilskiego.

Torchlight na koniec roku

Nie zabrakło też humoru - Torching 2024: A Roast of the Year (2024) to satyryczne podsumowanie mijającego roku, które w lekki sposób pozwala spojrzeć na wydarzenia ostatnich miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Here. Poza czasem": film, który zmieni oblicze kina. Rozmawiamy z Robin Wright i Robertem Zemeckisem INTERIA.PL

Zobacz też:

Wielka niespodzianka na początek grudnia! Netflix zachwyca kultową serią

Netflix zapowiada wzruszający dokument o Avicii. Takiej historii jeszcze nie było

Trzy mocne premiery na Netfliksie. Idealne propozycje na dzisiejszy wieczór