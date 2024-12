"Z mamą mi nie po drodze": o czym jest film?

Patri Peiró, matka z obsesyjną potrzebą kontroli, która uważa się za fajniejszą, niż jest w rzeczywistości, nie potrafi znaleźć wspólnego języka ze swoim 13-letnim synem, Ramirem, pragnącym przeprowadzić się do ojca. Gdy kierowca, który miał zawieźć klasę chłopca na szkolny obóz, okazuje się być nietrzeźwy, Patri oferuje wszystkim podwózkę. Teraz będzie miała sporo czasu, aby udowodnić, że w sumie to równa z niej babka, i przekonać syna do zamieszkania właśnie z nią - czytamy w opisie Netfliksa.

W roli głównej filmu "Z mamą mi nie po drodze" wystąpiła Natalia Oreiro. Na ekranie partnerują jej: Milo Lis, Pablo Rago, Dalia Gutman, Sofia Morandi oraz Sebastian Arzeno. Za reżyserię odpowiada Martino Zaidelis.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Megan Park i Maisy Stella o filmie „My Old Ass”. „Scenariusz jest niezaprzeczalnie wyjątkowy” INTERIA.PL

Komediowa nowość Netflix zadebiutowała na platformie 6 grudnia. Chociaż zbiera dość mieszane opinie, trafiła do rankingu TOP 10 oglądanych filmów w dniu dzisiejszym w Polsce, plasując się na czwartym miejscu.



Natalia Oreiro: co robi dziś?

Telenowela "Zbuntowany anioł" zdobyła serca widzów na całym świecie. Serial po raz pierwszy pojawił się na antenie Polsatu, gdzie był emitowany od 29 maja 2000 do 29 maja 2001, a później został ponownie wyświetlony na kanale TV4.

Natalia Oreiro, która wcielała się w postać buntowniczej Milagros, zyskała status ikony lat 90. Serial zapewnił jej międzynarodową sławę, a jej kariera nabrała tempa. Po sukcesie "Zbuntowanego Anioła" Oreiro kontynuowała występy w telenowelach, takich jak "Kachorra to ja" czy "Jesteś moim życiem". Aktorstwo nie było jednak jej jedyną pasją. Odnosiła sukcesy muzyczne – jej singiel "Cambio Dolor", który stanowił motyw przewodni serialu, stał się globalnym hitem.

Po latach aktorka skupiła się na filmach fabularnych, a kreacja w biograficznym filmie "Gilda - No me arrepiento de este amor" przyniosła jej uznanie krytyków. Oreiro angażuje się również w działania charytatywne, a w 2019 roku wystąpiła w Polsce podczas Sylwestra Marzeń, co tylko potwierdza jej niesłabnącą popularność.