Max zaskoczył subskrybentów, dodając do swojej biblioteki jeden z największych klasyków kina, który przeszedł do historii kinematografii. "Taksówkarz" w reżyserii Martina Scorsese to film, którego nie można przegapić. Jeśli posiadasz subskrypcję Max, to już nie masz wymówki, by nie zobaczyć tej kultowej produkcji. A jeśli widziałeś ją wcześniej, to świetna okazja, by ponownie przypomnieć sobie historię Travisa Bickle’a.

Dlaczego "Taksówkarz" to film, który trzeba znać?

Są takie filmy, które wykraczają poza ramy zwykłego seansu. To produkcje, które nie tylko zrewolucjonizowały kino, ale również pozostawiły trwały ślad w kulturze. "Taksówkarz" to jeden z tych tytułów. Od momentu premiery w 1976 roku film Martina Scorsese był szeroko dyskutowany i analizowany, stając się źródłem niezliczonych odniesień w popkulturze.

Od 20 grudnia ten niezapomniany klasyk jest dostępny na Max, oferując idealną propozycję na chwilę filmowego relaksu w przedświątecznym chaosie. Bo jeśli masz ochotę na coś wyjątkowego, nie warto ryzykować przypadkowymi wyborami. "Taksówkarz" to pewnik - film, który zachwyci nawet najbardziej wymagających widzów.

O czym opowiada "Taksówkarz"?

Dla tych, którzy jakimś cudem nie widzieli "Taksówkarza", film skupia się na losach Travisa Bickle’a, w którego wciela się fenomenalny Robert De Niro. Travis to 26-letni weteran wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie potrafi odnaleźć swojego miejsca. Cierpi na chroniczną bezsenność, dlatego podejmuje pracę jako nocny taksówkarz w mrocznych zakątkach Nowego Jorku.

Podczas swoich nocnych kursów Travis staje się świadkiem brutalnej rzeczywistości miasta. W jego głowie rodzi się idea "oczyszczenia ulic" z przestępców i degeneratów. Bohater obsesyjnie angażuje się w próbę uratowania młodej Iris, która nie widzi innej drogi życia. Scorsese przedstawia skomplikowaną psychikę bohatera, balansując między jego samotnością a desperacką potrzebą działania.

Ikoniczne sceny, które wpisały się w historię kina

"Taksówkarz" to film pełen niezapomnianych momentów, które na stałe zapisały się w popkulturze. Słynna scena, w której Travis patrzy w lustro i wypowiada słowa "You talkin' to me?", jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina. Postać Travisa, ubrana w kurtkę khaki z naszywkami, ciemne okulary i z charakterystycznym irokezem, stała się inspiracją dla niezliczonych przebrań na imprezy tematyczne czy Halloween.

Grudzień na Max pełen hitów

"Taksówkarz" to tylko jeden z wielu filmów, które pojawiły się w grudniowej ofercie Max. Na platformie znajdziemy również inne klasyki i nowe produkcje, takie jak "Beetlejuice Beetlejuice", "Superman: Historia Christophera Reeve’a" czy ostatni film Clinta Eastwooda - "Juror #2". W najbliższych dniach w serwisie zadebiutują również "Top Gun: Maverick", "Good Bye Lenin" oraz "Pierwszy człowiek".

