Horror z legendarnego uniwersum znika z Netfliksa. Zostały ostatnie godziny
"Zakonnica" z 2018 roku to prequel kultowej "Obecności". Produkcja szybko zyskała rozgłos i ogromny sukces finansowy, osiągając wpływy ponad 360 milionów dolarów. Obecnie jest dostępna na Netfliksie, ale niedługo zostanie usunięta z biblioteki.
Film "Zakonnica" w reżyserii Corina Hardy'ego ukazał się w 2018 roku. To prequel franczyzy "Obecność". Chronologicznie jest najwcześniejszym filmem w uniwersum. Postać Valaka pojawiła się pierwszy raz w "Obecności 2" (2016). Tam zyskała dużą popularność, co zainspirowało twórców do stworzenia oddzielnego filmu.
Akcja "Zakonnicy" osadzona jest w 1952 roku w Rumunii. Po tajemniczej śmierci jednej z zakonnic Watykan wysyła Ojca Burke i Siostrę Irene do izolowanego klasztoru Carta Monastery. W trakcie śledztwa odkrywają obecność potężnego demona Valaka, manifestującego się jako zakonnica. Bohaterowie próbują odkryć historię tego miejsca i pokonać zło.
W rolach głównych wystąpili: Taissa Farmiga jako siostra Irene, Demián Bichir jako ojciec Burke oraz Bonnie Aarons jako Zakonnica/Valak. Budżet filmu liczył około 22 mln dolarów, a film zarobił aż 360 mln dolarów. W 2023 roku ukazał się sequel - "Zakonnica 2".
Film "Zakonnica" obecnie jest dostępny na Netfliksie. Niedługo niestety zostanie usunięty. Widzowie mogą obejrzeć produkcję tylko do 11 grudnia 2025 r.
