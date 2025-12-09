"Zakonnica": film z uniwersum "Obecności"

Film "Zakonnica" w reżyserii Corina Hardy'ego ukazał się w 2018 roku. To prequel franczyzy "Obecność". Chronologicznie jest najwcześniejszym filmem w uniwersum. Postać Valaka pojawiła się pierwszy raz w "Obecności 2" (2016). Tam zyskała dużą popularność, co zainspirowało twórców do stworzenia oddzielnego filmu.

Akcja "Zakonnicy" osadzona jest w 1952 roku w Rumunii. Po tajemniczej śmierci jednej z zakonnic Watykan wysyła Ojca Burke i Siostrę Irene do izolowanego klasztoru Carta Monastery. W trakcie śledztwa odkrywają obecność potężnego demona Valaka, manifestującego się jako zakonnica. Bohaterowie próbują odkryć historię tego miejsca i pokonać zło.

Reklama

W rolach głównych wystąpili: Taissa Farmiga jako siostra Irene, Demián Bichir jako ojciec Burke oraz Bonnie Aarons jako Zakonnica/Valak. Budżet filmu liczył około 22 mln dolarów, a film zarobił aż 360 mln dolarów. W 2023 roku ukazał się sequel - "Zakonnica 2".

"Zakonnica" niedługo zniknie z Netfliksa

Film "Zakonnica" obecnie jest dostępny na Netfliksie. Niedługo niestety zostanie usunięty. Widzowie mogą obejrzeć produkcję tylko do 11 grudnia 2025 r.

Czytaj więcej: Dopiero co był w kinach. Już dostępny na platformie streamingowej