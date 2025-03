Fabuła opowiada o młodej striptizerce, która spontanicznie wychodzi za mąż za syna rosyjskiego oligarchy. Początkowo jej życie przypomina bajkę, jednak gdy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, sytuacja zmienia się diametralnie. Teściowie nie zamierzają zaakceptować tej relacji - planują przyjazd do USA, by unieważnić małżeństwo i odzyskać syna. Od tej chwili Anora musi walczyć o swoją przyszłość.

"Anora" - Oscarowy triumf Seana Bakera

Tegoroczne Oscary należały do tego filmu. "Anora" zdobyła pięć statuetek, w tym w najważniejszych kategoriach:

Reklama

Najlepszy film - Alex Coco, Samantha Quan, Sean Baker

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Mikey Madison

Najlepszy reżyser - Sean Baker

Najlepszy scenariusz oryginalny - Sean Baker

Najlepszy montaż - Sean Baker

Sean Baker po raz kolejny udowodnił, że potrafi uchwycić autentyczność i emocjonalną głębię w swoich historiach. Kreacja Mikey Madison to jeden z najważniejszych kobiecych występów tego roku.

Instagram Post Rozwiń

Gdzie obejrzeć "Anora" online?

Film można oglądać na popularnych platformach streamingowych. "Anora" jest dostępna za opłatą m.in. w Apple TV, Prime Video, Rakuten TV, Canal+ Premium, Player oraz TV Smart. Widzowie mają więc wiele opcji, by nadrobić ten oscarowy hit.

To historia, która wymyka się schematom. Nie jest to typowy romans, lecz wciągający dramat o władzy, pieniądzach i desperackiej walce o niezależność. Reżyser nie boi się trudnych tematów, a film trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Dzięki rewelacyjnym zdjęciom, świetnym kreacjom aktorskim i nieprzewidywalnej fabule "Anora" to jeden z najważniejszych filmów roku, który po prostu trzeba zobaczyć.