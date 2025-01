"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina" od 3 stycznia na Netflix

W najnowszej części obawy Gromita, że Wallace staje się zbyt uzależniony od swoich wynalazków, okazują się uzasadnione, gdy Wallace wymyśla "inteligentnego" gnoma, który zaczyna samodzielnie myśleć. Kiedy wychodzi na jaw, że za wszystkim może stać mściwa postać z przeszłości, Gromit musi stawić czoła złowrogim siłom i ocalić swojego pana... bo inaczej Wallace już nigdy nic nie wynajdzie - czytamy w oficjalnym opisie.

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina" to najnowsza część przygód uwielbianych bohaterów. Za reżyserię odpowiadają: czterokrotnie nagrodzony Oscarem Nick Park i nominowany do nagrody Emmy Merlin Crossingham. Film jest dostępny na Netflix od 3 stycznia.

"Ad vitam" od 10 stycznia na Netflix

Franck Lazarev, który właśnie uniknął morderstwa, musi odnaleźć swoją żonę Léo porwaną przez tajemniczą grupę uzbrojonych mężczyzn. Podczas poszukiwań wikła się w sprawę będącą poza jego wszelką kontrolą i próbuje uciec przed przeszłością, w której był członkiem elitarnej francuskiej grupy interwencyjnej żandarmerii narodowej (GIGN) - dowiadujemy się z opisu.

Film "Ad vitam" debiutuje 10 stycznia na Netflix.

"Znowu w akcji" od 17 stycznia na Netflix

Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw. W rolach głównych w komedii "Znowu w akcji" w reżyserii Setha Gordona wystąpili: Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Glenn Close oraz Andrew Scott.

Premiera filmu "Znowu w akcji" już 17 stycznia na Netflix.

"Dwie półkule Lukki" od 31 stycznia na Netflix

Aby pomóc swojemu synowi cierpiącemu na porażenie mózgowe, Barbara wraz z rodziną jedzie do Indii, gdzie chłopca czeka terapia eksperymentalna. Film "Dwie półkule Lukki" powstał na podstawie książki "The Two Hemispheres of Lucca".

Film "Dwie półkule Lukki" dostępne od 31 stycznia na Netflix.