Ta lalka podbiła świat! "Jest czarna. Jest piękna. Jest petardą"

Ten film to hołd złożony trzem czarnoskórym kobietom z firmy Mattel, które miały decydujący wpływ na ewolucję marki Barbie. Przez pryzmat tych charyzmatycznych osobowości dokument przedstawia historię powstania pierwszej czarnej Barbie w 1980 roku, analizując znaczenie reprezentacji oraz to, dlaczego lalki odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości i wyobraźni.

Film "Czarna Barbie" dostępny jest od 19 czerwca na platformie Netflix.



"Czarna Barbie": "Jest czarna. Jest piękna. Jest petardą"

W tym roku mija 65 lat od momentu, w którym Barbie po raz pierwszy trafiła na półki sklepowe. Dziś to najsłynniejsza lalka świata. Wtedy była zaś uosobieniem piękna. Ideałem, do którego dążyła każda dziewczynka. Stworzona przez firmę Mattel i nazwana na cześć córki właścicieli zabawka nie reprezentowała jednak wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Nie mogły się w niej przejrzeć dzieci czarnoskóre.

Dopiero 21 lat po premierze legendarnego dziś produktu Mattel na rynku ukazała się pierwsza oficjalna czarnoskóra Barbie. Choć wcześniej firma stworzyła czarnoskóre Francie i Christie, to nie nazywała ich Barbie. Francie była kuzynką Barbie, a Christie przyjaciółką. Kiedy więc w 1980 roku marka wypuściła pierwszą czarną Barbie, a na jej opakowaniu widniał napis: "Jest czarna. Jest piękna. Jest petardą", czarnoskóre dzieci zobaczyć w niej siebie i uwierzyły, że pewnego dnia ich marzenia mogą się spełnić. Jak mówi w dokumencie "Czarna Barbie" aktorka Ashley Blaine Fetherson-Jenkins, to było niczym manifest mówiący jej społeczności, że też jest piękna.

Dokument "Czarna Barbie", który od 19 czerwca jest dostępny na platformie Netflix, odkrywa tę do tej pory nieznaną historię pierwszej czarnej Barbie. Ukazuje trzy kobiety z Mattel, które stoją za jej stworzeniem i które dostrzegły, że w tej małej plastikowej zabawce drzemie moc kształtowania tożsamości i zmiany poglądów.



"Czarna Barbie": Opowieść nie tylko dla fanów

"Czarna Barbie" to dokument stworzony przez Laguerię Davis. Kobietę, która nigdy nie przepadała za lalkami. Reżyserka sama zresztą mówi o tym na wstępie filmu, co dodaje mu autentyczności i zapewnia widza, że to, co zobaczy, nie będzie przekłamane. To też czyni z "Czarnej Barbie" opowieść nie tylko dla fanów najsłynniejszej lalki świata.

"Czarna Barbie" to przede wszystkim historia o poszukiwaniu siebie i swojej wartości oraz walce o równość, akceptację i prawo głosu. To też potwierdzenie, że zabawki mogą być dla nas lustrem. W końcu, jak się dowiadujemy z badań przytoczonych w filmie, dopóki na rynku nie pojawiła się pierwsza czarna Barbie, czarnoskóre dzieci nie dostrzegały w sobie piękna i potencjału. Swój wygląd uważały za wadę.

W filmie momentami brak reprezentacji drugiej strony, która mogłaby opowiedzieć, dlaczego czarna Barbie początkowo nie miała wsparcia działu marketingu. Jednakże te drobne uszczypliwości schodzą na dalszy plan, gdy słyszymy historię znanych osobowości, które na swoich przykładach opowiadają, jak wiele zmieniło w nich pojawienie się czarnej Barbie.

W filmie wzięło udział wielu celebrytów. Na przykład Shonda Rhimes, która pokazuje model Barbie, stworzony przez firmę Mattel na jej podobiznę, by czarnoskóre dzieci wierzyły, że pewnego dnia też mogą podbić świat produkcjami, takimi jak "Bridgertonowie" .



"Czarna Barbie": Znakomite uzupełnienie "Barbie" Grety Gerwig

Biorąc pod uwagę jak dużym sukcesem okazała się kinowa "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig , w której najsłynniejsza lalka świata przechodzi kryzys egzystencjalny, "Czarna Barbie" będzie świetnym uzupełnieniem do tego seansu. W końcu oba film poruszają temat równości, różnorodności oraz akceptacji i reprezentacji. Pokazują, że w zabawkach drzemie ukryta siła, której trzeba być świadomym i należycie wykorzystywać. To właśnie te plastikowe małe istoty często pomagają dzieciom patrzeć na świat, kształtując jego obraz.

8/10