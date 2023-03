"Styczeń": Niepodległościowy zryw na Łotwie

1991 rok. W Polsce Stanisław Tymiński przychodzi z teczką, ale wybory prezydenckie wygrywa Wałęsa, ceny rosną, inflacja szaleje, za byle co płaci się po kilkadziesiąt tysięcy złotych, samochody się psują, w domach pojawiają się magnetowidy, ale tęsknota za Zachodem bardzo jeszcze u nas jest wschodnia. Na Łotwie trochę inaczej, trochę podobnie. Na pewno gwałtowniej. Republiki nadbałtyckie, w tym Łotwa, zyskują niepodległość. Tytułowy styczeń 1991 był momentem przełomowym. 20 stycznia 1991 siły OMON-u, jednostki sił specjalnych w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, przeznaczonej do działania w sytuacji niepokojów, podejmują nieudaną próbę opanowania Rygi w celu zastąpienia urzędującego rządu prorosyjskim. To się nie udało. 17 marca odbyło się referendum, w którym aż 74% głosujących opowiedziało się za niepodległością Łotwy.

Rosja jednak szybko się nie poddaje - upomina się o poborowych z dawnych republik, zasilających szeregi czerwonoarmistów. Jednym z takich chłopców jest Jazis, młody filmowiec. Jego orężem jest kamera filmowa, studiuje reżyserię. Zamiast strzelać, wolałby filmować. Poznaje Annę (Alisa Danovska). Pierwszy entuzjazm społeczny, pierwsza miłość, wszystko jest pierwsze, a zatem najważniejsze - rozczarowania również.

Oglądamy styczniowy, niepodległościowy zryw na Łotwie z perspektywy młodych ludzi. To oni, pełni energii, ujawniają mechanizmy społeczne, wyrywają z marazmu pokolenie rodziców i dziadków, tkwiących od lat w apatii. I choćby nie wiem, jak bardzo chciało się uciec od współczesnych aneksów, taka postawa, takie postawy, przypominają niedawne protesty młodych ludzi w Polsce, nie wspominając o tym, co dzieje się teraz w Ukrainie, bo to inna, o wiele bardziej skomplikowana i dojmująca opowieść. Historia, czy nam się to podoba, czy nie, powtarza się stale, nieustannie, powtarza beznadziejnie.

"Styczeń": Materiały kręcone podczas rozruchów

Jazis grany przez Kārlisa Arnoldsa Avotsa nagrodzonego za tę rolę nagrodą imienia Vittoria Gassmana na festiwalu w Rzymie, jest młody, żarliwy, jest również reżyserem. To zobowiązuje. Czuje, że sytuacja stała się na tyle poważna, że na jakiś czas powinien porzucić marzenia o festiwalach, nagrodach, ruszyć na front z kamerą, filmować historyczne chwile, zapisać ten moment. Dołączają do niego przyjaciele, podobnie jak on ambitni, żarliwi i zaniepokojeni tym, że ich wielka przyszła kariera jest właśnie niweczona przez politykę. Jak temu zapobiec, jak zniwelować rozczarowanie. Rozmawiać o tym tylko, czy zacząć działać praktycznie? Bohaterowie "Stycznia" decydują się na drugą opcję.

W postaci Jazisa nietrudno odnaleźć nawiązania do biografii reżysera. W 1991 roku, urodzony w Rydze Viesturas, podobnie jak bohater filmu, był dziewiętnastolatkiem, i podobnie jak on czuł się zaskoczony spiralą następujących po sobie wydarzeń. To był prawdziwy "wiatr zmian" ze sławnej piosenki zespołu Scorpions. "Wiatr" zmieniający geopolityczną mapę Europy.

Wojciech Staroń , autor znakomitych zdjęć do filmu Kairišasa, koprodukcji łotewsko-litewsko-polskiej, w materiałach prasowych również odwołuje się do wspomnień z tamtego okresu. Jako piętnastolatek fotografował w Polsce przemiany 1989 roku, na początku lat dziewięćdziesiątych przemycał z Wilna pierwszą kamerę 16 mm. Praca na planie "Stycznia", pozwoliła mu powrócić do tamtego czasu, prywatnych wspomnień. I tę dezynwolturę wyobraźni widać w zdjęciach, stanowiących jeden z największych atutów filmu - bohater jest filmowcem, zatem oglądamy na ekranie jego film, ale i archiwalia, a w końcu materiały kręcone podczas rozruchów. Rzeczywiste i wyobrażone (wyśnione), prawdziwe i zmitologizowane. W pracy Staronia wszystkie te elementy są tak samo wyraziste. Zdjęcia są poetyckie, ale nie przestylizowane; wyrafinowane plastycznie, zarazem wierne dokumentalnej strategii wybitnego operatora.



"Styczeń": Tak się kręci filmy historyczne. Szkoda, że nie w Polsce

Kameralny "Styczeń", nagrodzony między innymi Grand Prix na festiwalach w Tribece i w Rzymie, oraz wyróżniony nagrodą za reżyserię na Warszawskim Festiwalu Filmowym, może być także punktem odniesienia dla banalnych, topornych narracyjnie historycznych fabuł realizowanych w Polsce. Filmy historyczne miały być jednym z priorytetów produkcyjnych, efekt tych przedsięwzięć jest głęboko niezadowalający (mówiąc oglądanie). Dużo, nie znaczy wcale dobrze.

Viesturas Kairišas, twórca znany przede wszystkim z dokonań w operze i w teatrze, postawił na małą narrację o przełomowym momencie w dziejach swojego kraju. Z pozycji jednego czy kilkorga bohaterów chciał zobaczyć więcej. I to się w "Styczniu" udało.

7/10

