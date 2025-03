"Śnieżka": Najbardziej kontrowersyjny film Disneya

Gdyby spisać wszystkie kontrowersje i negatywne emocje, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej wokół filmu Marca Webba niewykluczone, że mógłby powstać z tego osobny scenariusz. Całkiem ciekawy zresztą, bo mówiący wiele o poprawności politycznej, szacunku do innych ludzi, w tym przypadku niskorosłych, technologii, feminizmie czy przywiązaniu do tradycji. To wszystko stworzyło takie combo, że ilość hejtu, jaka wylała się na "Śnieżkę" jeszcze przed kinową premierą, stawiała ją z góry na przegranej pozycji.

Nie pomagały też same aktorki, wcielające się w główne role. Począwszy od kontrowersji wokół obsadzenia Latynoski Rachel Zegler w roli Śnieżki po jej publiczne wypowiedzi krytycznie odnoszące się do pierwowzoru z 1937 roku i nazywanie go... przestarzałą "kreskówką". Z kolei Gal Gadot , moim zdaniem najjaśniejszy punkt nowej wersji, jako Izraelitka jawnie popiera swoją ojczyznę w konflikcie izraelsko-palestyńskim, co też nie spotkało się z sympatią.

Wydaje mi się jednak, że Marc Webb i spółka największe baty dostali za zdyskredytowanie Disneyowskiej animacji. I słusznie, bo takich rzeczy nie powinno się robić. Licentia poetica to jedno, szacunek do tradycji drugie. Ostatecznie wycofano się chyba z najbardziej kuriozalnego pomysłu o zastąpieniu krasnoludków siedmioma baśniowymi istotami. Nie ma jednak co ukrywać, że finalnie animowane (a była też afera z niskorosłymi aktorami) postaci wyglądają na ekranie, jak na dzisiejsze standardy, po prostu słabo. Zatem drugi plan, który mógł dostarczyć sporo wrażeń, odpada.

Typowy średniak. Zapomnimy o nim po wyjściu z kina

A jak jest z tym pierwszym skoncentrowanym wokół konfrontacji Śnieżki ze Złą Królową? Co najwyżej, średnio. Moim zdaniem Rachel Zegler nie uniosła tej roli. Kto wie, być może za sprawą wszystkich tych negatywnych emocji, o jakich wspomniałem, bo trudno tak po prostu się od tego odciąć. Na drugim biegunie jest dużo bardziej doświadczona Gal Gadot. I mimo że jest tu antagonistką, której w założeniu nie powinniśmy kibicować, każda scena z jej udziałem to czysta przyjemność. Innymi słowy, akurat w tym przypadku, więcej Złej Królowej, mniej Śnieżki. Chyba nie tak miało być.

O fabule myślę, że nie ma specjalnie co się rozpisywać, bo wszyscy doskonale ją znamy. Może poza tym, że księcia zastępuje tu leśny rzezimieszek, a Śnieżce towarzyszy nieco inna motywacja niż w klasycznej wersji. Co też sprawia, że trochę inaczej rozkładają się akcenty. Nie jest to opowieść o miłości sensu stricto, a raczej o próbie powrotu na należne bohaterce miejsce i wzięciu odpowiedzialności za swoich poddanych. Film Marca Webba, skądinąd całkiem niezłego reżysera, stara się nadrabiać tam, gdzie może. W kostiumach, charakteryzacji, scenografii. Tyle że, moim zdaniem, to zdecydowanie za mało jak na opowieść, którą w pewnym wieku żył pewnie każdy z nas.

"Śnieżka" nie jest tak złym filmem, jak mogłoby się wydawać. Jest typowym średniakiem, o jakim zapomnimy szybko po wyjściu z kina. Tym, którzy znają i cenią animację z 1937 roku, pewnie trochę będzie krwawiło serce. Ale paradoksalnie jest też dla filmu nadzieja. Na pokazie, w którym uczestniczyłem była spora grupa dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym. I oni akurat oglądali film z dużą uwagą i zainteresowaniem. Być może to właśnie ci najmłodsi widzowie docenią aktorską "Śnieżkę", a cała krytyka w jej kierunku to sprawka boomerów.

5/10

