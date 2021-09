"Small World": Kolejny taki film Vegi [recenzja]

Jakub Izdebski Recenzja

Przy okazji recenzji kolejnych filmów Patryka Vegi zwykłem żartować, że zamiast siadać do pisania kolejnych tekstów, wystarczy przygotować szablon, który poza kilkoma szczegółami (opis fabuły, imiona gwiazd) pasowałby do niemal każdego dzieła kontrowersyjnego reżysera. Tymczasem "Small World" miał być nowym otwarciem jego filmografii i jednocześnie najważniejszą produkcją wchodzącą do tej pory w jej skład.