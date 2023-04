Osadzony w 1944 roku "Sisu" opowiada o krwawej vendetcie, jaką aplikuje plutonowi niemieckich nazistów tajemniczy Atami Korpi ( Jorma Tommila ). Poznajemy go, jak poszukuje złota, podczas gdy Niemcy ewakuują się z Finlandii do Norwegii, zostawiając za sobą spaloną ziemię. Korpi ma pecha (w zasadzie to pecha mają Niemcy) i natrafia na odział wyjątkowo zdegenerowanych nazistów pod wodzą idealnie komiksowo przerysowanego Bruno ( Aksel Hennie ), który jest świadom, że Niemcy przegrają wojnę. Złoto brodatego i oddartego Fina może go więc wykupić z nadchodzących kłopotów.

Flaki fruwają w powietrzu, noże przebijają skronie

Tyle, że brodaty i obdarty Fin to legendarny "nieśmiertelny" pogromca Rosjan z wojny zimowej. Ruscy zamordowali mu żonę i córkę, więc on poświęcił życie na czystą zemstę. Jest tak legendarnym i niepokornym (również wobec swoich przełożonych) "sk***ynem", że fińska armia wysłała go jako samotnego rzeźnika łapiącego czerwonych łajdaków od Stalina. No i tyle. Przez 90 minut oglądamy jak Korpi ze swoim psem kopie nazistowskie zadki z oddaniem, jakiego pozazdrościłaby mu Baba Jaga o twarzy Keanu Reevesa. John Wick też zresztą miał ukochanego psa u boku.

Według Wikipedii (choć mogłem zapytać ChatGPT) Sisu oznacza w fińskim języku wytrzymałość, upór, siłę woli, hart ducha, odwagę, dumę i determinację w dążeniu do określonego celu pomimo przeciwności losu lub barier fizycznych. Innymi słowy Sisu określa... fińskiego Johna Rambo. Helender nie ukrywa, że seria o nieśmiertelnym amerykańskim komandosie musiała go mocno ukształtować. Korpi masakruje nazistów jak Rambo birmańską armią w czwartej odsłonie z 2008 roku. Flaki fruwają w powietrzu, noże przebijają skronie, a nasz mściciel wykonuje akrobacje podczepiony pod startujący samolot.

Hołd dla spaghetti westernów i filmów o zemście

Fiński reżyser nie wstydzi się zabawy elementami ociekającym testosteronem kinem akcji lat 80., ale jednocześnie sięga po spuściznę kina europejskiego. Korpi przez cały film się nie odzywa, przypominając milczących mścicieli ze spaghetti westernów. Bezimienny jeździec o twarzy Eastwooda od Sergio Leone? Bardziej Jean-Louis Trintignant z "Wielkiej ciszy" Sergia Corbucciego. Ba, ikonicznie diaboliczny blond anioł Klaus Kiński z tego krwawego arcydzieła pasowałby jak ulał do "Sisu".

Jest więc ten film erudycyjnym hołdem złożonym amerykańskiemu kinu akcji reaganowskiej ery, kinu eksploatacji lat 70., spaghetti westernom i filmom o zemście. Jest to też ukłon w stronę ojca chrzestnego filmowego postmodernizmu lat 90., który przez ostatnie trzy dekady sam przemielił wymienione wyżej gatunki filmowe. Chodzi rzecz jasna o Quentina Tarantino, któremu Helender oddaje część, dzieląc film na rozdziały podpisane żółtą czcionką wyjętą m.in. z "Bękartów wojny", gdzie nazistów nie tylko rozstrzeliwano, ale też skalpowano. No i tutaj również kobiety biorą sprawy z przytupem godnym grindhousowego "Death Proof". Monolog Minosy Willamo powaliłby zresztą Charlesa Bronsona i Lee Marvina.

"Sisu" jest też przepięknie nakręconym skandynawskim westernem z podkreślającymi majestat fińskiego krajobrazu zdjęciami Kjell Lagerroos. Spalone wioski, kratery po minach i bombach oraz bezdroża - takie obrazy można by było nakręcić również w zgwałconej przez nazistów Polsce. Oglądając ten niezwykle rozrywkowy i uroczo prościutki karnawał przemocy, zadawałem sobie pytanie: dlaczego my nie możemy tak sprzedawać naszej historii? Bez patosu i wielkich słów. Bez napinki i kija w tyłku. Absurdalnie brutalna rozwałka, jaką fiński John Rambo robi niemieckim "nadludziom", jest oczyszczająca nawet po 70 latach. Widz w USA, Japonii czy Australii znów zapamięta, że nazioli masakrowali Finowie. No może do spółki z Bradem Pittem w Paryżu.

8/10

