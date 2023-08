"Rodeo". Motocyklowa rewolucja na francuskich przedmieściach [recenzja]

Jest to historia bardzo hermetyczna i bardzo francuska. W latach 80. we Francji mianem rodea określało się proceder kradzieży przez imigrantów z Afryki aut w rządowych dzielnicach Paryża i innych metropolii. Auta służyły do nocnych pościgów, a potem były palone. Dziś "urban rodeo" jest plagą francuskich ulic i stanowi coraz większy problem dla społeczeństwa. Szalejący na motocyklach i w szybkich samochodach młodzi ludzie są odpowiedzialni za wypadki, których ofiarami są również dzieci - pisały o tym w zeszłym roku także polskie media.

"Rodeo": Uliczny realizm motocyklowych gangów

"Rodeo" jest wejściem w to środowisko w paradokumentalnym stylu "Fish Tank" Andrei Arnold, ale również jej "American Honey" , który portretował młodych "wyrzutków" na amerykańskich bezdrożach. Podobnie jak Arnold, Quivoron obsadziła film głównie amatorami, co nadaje mu ulicznego realizmu. Świat gangów motocyklowych penetrujemy wraz z Julią (Julie Lendru), która w męskim i brutalnym świecie szuka swojego miejsca. Złożony głownie z imigrantów i mniejszości etnicznych z północnej Afryki świat motocyklistów jest patriarchalny. Odrzuca Julię, mimo, że ona sama zdaje się być osobą aseksualną, którą interesują wyłącznie motocykle. Tyle że one nie symbolizują buntu Marlona Brando z "Dzikiego". To bunt innego rodzaju.

Quivoron próbuje balansować między różnymi filmowymi gatunkami. Zarysowuje społeczne tło rodziny Julii, zerka w stronę francuskiej tradycji heist movies, ale jednocześnie nigdy nie rezygnuje z paradokumentalnego zacięcia. Problem w tym, że poza nim niewiele z tej opowieści wynika. Quivoron w przeciwieństwie do Arnold czy mistrza ulicznego kina z amatorami w głównych rolach - Seana Bakera ("Mandarynka", "Florida Project", "Red Rocket"), nie buduje głębi swoich bohaterów na tyle mocno, by łatwo się z nimi było utożsamić. Odczytuję oczywiście w pełnej szczęścia twarzy Julii jej poczucie wolności na motocyklu. Widzę też jej zdeterminowanie, by wywalczyć sobie miejsce w męskim świecie. Co jednak dalej?

Quivoron kilka lat dokumentowała świat francuskich motocyklistów, co widać w każdej scenie. "Rodeo" jest bardzo wiarygodnym i intrygującym portretem tego środowiska. Jest to jednak portret zbiorowy, który nie pomaga mi w niego emocjonalnie wejść. Surowe i brudne zdjęcia Raphaëla Vandenbussche'a miałyby jeszcze większą moc, gdyby szedł za nimi choć jeden dramatyczny twist akcji. Nie oczekuję hollywoodzkiej słodyczy rodem z samochodowej familii Dominica Toretto (tutaj grupą też dowodzi człowiek, zwany Domino), gdzie kobiety akurat były więcej niż mile widziane. Jednak w kontekście zdumiewającego i niemal metafizycznego finału, większy nacisk na pogłębienie postaci Julii wrzuciłoby filmowemu "Rodeo" wyższy bieg.