"Pianoforte": Cena zwycięstwa. Za kulisami Konkursu Chopinowskiego [recenzja]

Do tego występu młodzi pianiści przygotowują się latami, pod okiem nauczycieli, mistrzów i w najlepszych akademiach muzycznych świata. Tysiące razy powtarzają opanowane już do perfekcji muzyczne frazy, fragmenty i całe utwory. "Jedynym domownikiem, który nie narzeka jest pies, ale pewnie dlatego, że nie potrafi mówić" - z rozbrajającą szczerością przyznaje przed kamerą Michelle Candotti. Marcinowi Wieczorkowi w ćwiczeniach towarzyszy kot-nicpoń - zwierzak uważa, że to świetna okazja, aby podkraść praktykantowi pizzę. Wszyscy grają od dziecka i stali się bohaterami filmu "Pianoforte" Jakuba Piątka.

"Pianoforte": Najlepsi z najlepszych

Reżyser śledzi zmagania szóstki młodych utalentowanych artystów: Leonory Armellini, Michelle Candotti, Marcina Wieczorka, Alexandra Gadjieva, Hyuka Lee, Hao Rao i Evy Gevorgyan. Dostali się do elitarnego grona 87 uczestników Konkursu Chopinowskiego. Przed nimi - czy wszystkimi? - 21 dni zmagań, cztery etapy rywalizacji, która stanie się nie tylko najpoważniejszym egzaminem ich umiejętności muzycznych, ale i ich samych.

Wygrana to nie tylko drzwi do dalszej kariery, nawet nie pieniądze, to też miejsce w historii muzyki. Nazwisko. Renoma. To bowiem konkurs, który wykreował legendy fortepianu. W czasach, gdy muzyka klasyczna należy raczej do zainteresowań niszowych, w gonitwie o czas słuchacza przegrywa z... wystarczy spojrzeć na listy przebojów i wyniki sprzedaży utworów. Konkurs Chopinowski nadal budzi olbrzymie emocje po stronie odbiorców - nie tylko melomanów. Uczestników z kolei wystawia na walkę nie tylko z nutami, rytmem, interpretacją, duszą zaklętą w partyturach, ale też z potężnym napięciem.

Perfekcja to za mało

Pianiści muszą zapanować nad nerwami, a to coś więcej niż trema sceniczna. Muszą być precyzyjni i skupieni - podążać za Chopinem, ale przecież też wyróżniać się. Jednocześnie... - taką uwagę słyszy Eva od swoich opiekunek - skupienia nie może być za bardzo widać. Widoczne mają być za to emocje. To, że grający kocha dany utwór. KOCHA, naprawdę, całym sobą. A nie tylko "kocha".



Jak się w tym odnaleźć? Liczy się też prezencja. "Im bardziej przypomina się Chopina, tym większe prawdopodobieństwo, że się wygra" - żartuje Marcin Wieczorek i przywołuje kilka przykładów, w tym nazwisko Rafała Blechacza. Coś sam w sobie z Chopina ma. Czy to wystarczy? Terapia po konkursie może być jedyną odpowiedzią.

"Ci ludzie są jak CIA, marines, budzą się wcześnie z rana i trenują. Żadnej złej nuty" - kamera Jakuba Piątka rejestruje gdzieś w biegu, na korytarzu, krótki komentarz. Ale przecież są ludźmi, młodymi, radosnymi, z poczuciem humoru i potrzebą... gry w piłkę. "To zbyt wulgarne" - miał kiedyś usłyszeć Alexander, ale i tak lubi w wolnych chwilach tak właśnie się relaksować.

Dyskretna obserwacja

"Pianoforte" nie jest więc - gdyby ktoś tego oczekiwał - dokumentem o długiej i barwnej historii Konkursu Chopinowskiego, organizowanego od 1927 roku. Owszem, Jakub Piątek przypomina najważniejsze fakty, skupia się jednak na ludziach. Towarzyszy im w dobrych i złych chwilach, dyskretnie podsłuchuje szczere rozmowy uczniów i ich mistrzów. Co zrobić ze sobą, gdy spiker ogłaszający listę uczestników kolejnego etapu, nie przeczyta twojego nazwiska? Jak to udźwignąć? Jak udźwignąć pominięcie, gdy tyle osób mówiło, że jesteś najlepszy, najlepsza, ale jury decyduje inaczej?

Wszystko w "Pianoforte" łączy się ze sobą perfekcyjnie - niczym nuty w Chopinowskich melodiach. To z jednej strony klasyczna i zarazem uniwersalna opowieść. Przecież tak wielkie emocje towarzyszą nie tylko jednemu konkursowi na świecie. Kto szuka dokumentu o długiej i bogatej historii Konkursu Chopinowskiego - musi poszukać innego filmu. Tu na pierwszym planie są młodzi ludzie ze swoimi marzeniami. Piątek nikogo nie wyróżnia - scenariusz piszą kolejne etapy zmagań. Doskonałe są ujęcia, w których jedną melodię grają różni bohaterowie - melodia rozwija się, choć za fortepianem siadają różne osoby. Niemal jak "longshot" - jedno długie ujęcie, a jednak wchodzi tu montaż na poziomie i obrazu i dźwięku? Nie chcę chyba poznać wszystkich tajemnic warsztatu autora zdjęć Filipa Drożdża, montażystki (obrazu) Urszuli Klimek-Piątek i montażystki muzyki Joanny Popowicz oraz dźwiękowców Michała Fojcika, Anny Rok i (również) Joanny Popowicz. Po prostu brawa za to, co osiągnęli.

7/10



"Pianoforte" , reż. Jakub Piątek, Polska 2023.