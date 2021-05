​"Nocny konwój": Między rozkazem a intuicją [recenzja]

Film Anne Fontaine podejmuje temat, który w Polsce 2021 roku jest bliski i na czasie. Czy policjant, pracownik służb mundurowych, powinien bezrefleksyjnie wykonywać rozkazy przełożonych, nawet, jeśli wewnętrzny kompas mówi: "Stój"? Co, jeśli zanegowanie instrukcji to jedyny sposób, by ochronić swoją duszę?

Choć w centrum akcji jest trójka policjantów, a spora część wydarzeń rozgrywa się w policyjnym aucie, tematy, które porusza reżyserka, wykraczają daleko poza kwestie zawodowe. Bo i relacje bohaterów nie zostają tylko w pracy. Może się podobać, że Fontaine zagląda głębiej i widzi więcej, budując każdej postaci osobistą historię, motywację i kontekst. Dzięki temu o wiele łatwiej zaangażować się emocjonalnie w ich zmagania.

Virginie (Virginie Efira) to świetna funkcjonariuszka. Niedawno została matką, a opieka nad małym dzieckiem jest nie tylko wymagająca, ale i potrafi rzucać cień na związek. Między nią a mężem nie ma dobrego porozumienia. I, jak to w zawodach, gdzie emocje są wciąż na najwyższym "C" bywa, kobieta nawiązuje bliską, zbyt bliską relację z kolegą z pracy. Aristide - wciela się w niego Omar Sy, o ironio świetny jako mistrz złodziejskiego fachu w "Lupinie"- z entuzjazmem reaguje na zainteresowanie atrakcyjnej koleżanki. Dopiero w nieoczekiwanym kryzysie dotrze do niego, że mają względem siebie inne oczekiwania. Trzecim "muszkieterem" jest Erik (Grégory Gadebois, "Oficer i szpieg"). Konflikt między nim a Aristidem nabiera siły, codzienne dzielenie się obowiązkami urasta do rangi problemu. Sytuację starego rutyniarza dodatkowo komplikuje głęboki małżeński kryzys i nasilający się u mężczyzny problem alkoholowy.

Koledzy ze służby mają na koncie wiele stresujących akcji i wydawałoby się, że przynajmniej na tym polu już nic ich nie zaskoczy. Jednak wszystko zmienia się, gdy dostają polecenie konwojowania na lotnisko Tohirova (Payman Maadi z "Rozstania" i "Długiej nocy"). Mężczyzna ubiegał się we Francji o azyl, bez powodzenia. W ojczyźnie, do której jest przez służby odsyłany, czeka go niechybna śmierć. Virginie odkrywa to, gdy wbrew rozkazom rozpieczętowuje jego teczkę, poruszona pierwszym, intensywnym spotkaniem z mężczyzną. Dostrzega, że ich rozkaz może mieć realne, tragiczne konsekwencje. Tohirov, choć nie mówi słowa po francusku i nie potrafi opisać swojego strachu, nie jest anonimową twarzą z plakatu czy propagandowym hasłem, a osobą z krwi i kości, która siedzi tuż obok i oddycha.. jeszcze. Jednak przetłumaczenie kolegom, że służba nie musi być moralnie czarno-biała, okaże się zadaniem wybitnie trudnym. Czy wykonalnym?

Zdjęcie Kadr z filmu "Nocny konwój" / materiały prasowe

Film, podobnie jak służąca mu za bazę książka Hugo Borisa, to nieoczywisty psychologiczny thriller, aspirujący do bycia czymś więcej niż tylko policyjnym sensacyjniakiem. Uwagę zwracać może złożona i wielowymiarowa postać kobieca w centrum. Efira jako Virginie wypada znakomicie, łącząc na ekranie siłę z wrażliwością i nieoczywistością. Podbudowujące może być, że bohaterka łączy płaszczyzny w kinie zbyt często rozdzielne - jest matką i funkcjonariuszką, matką i kobietą atrakcyjna, ale tez matką po czterdziestce. We Francji, w przeciwieństwie do choćby USA, nikogo taka sytuacja nie dziwi. Nie są też oceniane decyzje Virginie - ani jej romans, ani aborcja, której kobieta planuje dokonać. Nie pojawiają się po to, by bohaterkę nacechować czy obciążać - jedynie, by dopełnić jej obraz. Choć Virginie wchodzi w relacje z mężczyznami, to nie jest przez nie definiowana.

Fontaine nie aspiruje do miana wyroczni, ale trudno nie zauważyć, że w subtelny sposób zabiera głos w gorącej dyskusji o roli i uprawnieniach władz, jaka od lat przetacza się przez Francję. "Nocny konwój" można by też interpretować jako głos w kwestiach polityki imigracyjnej albo obserwację pokoleniowych przemian w kwestii postrzegania społecznych ról płci. Jednak dla widza od takich analiz ważniejsze jest zapewne, jak film wpływa na emocje, czy trzyma w napięciu, czy porusza.

W "Konwoju..." zbyt wiele rzeczy wydaje się nieprawdopodobnych, jak na przykład to, że sugestywnie milczący Tohirov nie zna słowa z żadnym obcym języku i nijak nie może się odnieść do debat wiozących go policjantów. Wątpliwość wzbudza też mało organiczny pomysł na powiązanie w finale wątków wszystkich postaci - ale tu lepiej nie wchodzić w szczegóły, po prostu wydźwięk tego "spotkania" pozostawia niedosyt. Film Fontaine niepozbawiony jest błędów, ale wyróżnia się na tle innych policyjnych opowieści subtelnym, także wizualnie stylem, dobrym tempem i świetnymi rolami. Ale i pewnym, wiele o tym tytule mówiącym, paradoksem: przez cały czas trwania filmu ani razu nie wypala broń.

6/10

"Nocny konwój" (Police), reż. Anne Fontaine, Francja 2020, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 28 maja 2021 roku.