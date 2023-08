Pierwszy "Meg" był dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, mimo, że luźna ekranizacja książki Steve'a Altena nie miała tego, co kocham w B-klasowym kinie o walce z potworami. Był to zbyt melodramatyczny mainstreamowy film dla szerokiej publiki, więc unikał krwawego gore klimatu dla freaków, kochających podwójne seanse pulpowego kina prosto z kaset VHS. Sequel w reżyserii Bena Wheatleya jest również bardziej gładki i bezpieczny, jak przystało zresztą na kino z kategorią wiekową PG-13, ale momentami ma więcej szaleństwa i lekko parodystycznych tonów niż poprzednia odsłona.



"Meg 2: Głębia": Jason Statham potwierdza status ikony kina akcji

"Meg" jest odpryskiem Spielbergowskich "Szczęk" i "Parku Jurajskiego" , więc druga część naturalnie podąża za schematami z sequeli tych filmów. Ba, "Meg 2" mógłby mieć podtytuł "Zaginiony świat". W pewnym momencie mamy nawet tutaj żart z pistoletów wykorzystywanych w "Szczękach 2". Metanarracja stała się jak widać nieodłączną częścią hollywoodzkich blockbusterów. Dzięki Wesie Cravenie za rewolucję gatunkowej świadomości w "Krzyku" i siódmym Freddiem Kruegerze!



Jason Statham jest współczesną ikoną kina akcji, więc nie przeszkadza nam to, że zmienia tylko garnitury i tłucze gęby innych łotrów. Taki los najbardziej godnego następcy Sly'a, Arniego, Chucka, Jean-Claude'a i Bruce'a (Stevena ekskomunikuję z panteonu za zaprzedanie się putinowskiemu faszyzmowi), z którymi spotkał się zresztą w świecie "Niezniszczalnych". Tym razem Jason walczy z trucicielami oceanów, przemieniając się z najemnika z pierwszej części w jednoosobowe zbrojne ramię instytutu oceanologicznego Zhang Institute, którym kieruje pozytywnie zwariowany Jinming ( Wu Jing ).



Stathamowski Jonas Taylor ma przy sobie znaną z jedynki nastoletnią już Meiying (Shuya Sophia Cai) i resztę swojego amerykańskiego składu (Page Kennedy i Cliff Curtis mają nawet kilka zabawnych scen rodem z klasycznego buddy movie). Proporcje amerykańsko-chińskie są zachowane parytetowo, skoro "Meg" to przykład bardzo gładkiej kolaboracji obu kinematografii krajów, które kiedyś i tak pójdą ze sobą na wojnę. Oby Jason Statham był wtedy po naszej stronie. Póki co zdrajcami trupy Stathama są w "Meg 2" wycięci z szablonu z kina VHS (minus mrugnięcie okiem do widza) bardzo czarno-biali i nieazjatyccy złoczyńcy.

"Meg 2: Głębia": Zero logiki, dużo akcji

"Meg 2" jest zupełnie pozbawionym logiki wodnym kinem akcji, w którym dinozaury są w otwarciu zjadane przez Megalodony, a potem Jason Statham wykańcza prehistoryczne rekiny skuterem wodnym, dynamitem i kopniakami w pysk. Jest tutaj kilka świeżych scen, jak pożeranie plażowiczów, ukazane z wewnątrz paszczy rekina i podniebne akrobacje Stathama na skuterze, bawiącego się w Aquamana z harpunem. Problemem filmu Wheatleya jest to, że wszystko dzieje się dopiero w drugiej części filmu, gdy docieramy na miejsce zwane Wyspą Zabawy. Głupi turyści są w wymyślny sposób pożerani, piękno krystalicznej wody ciągnie nas w stronę ekranu albo biura podróży z wycieczkami all inclusive, a Statham jest w żywiole rzucania onelinerów, choć tym razem robi to z wyjątkowo znudzoną miną, tęskniąc chyba za smokingiem z "Gry fortuny" Guya Ritchiego. Dlaczego jednak to wszystko dzieje się tak późno?

W pierwszej części dostajemy klimat thrillerów science fiction, rozgrywających się w tajemniczej głębi oceanu. Tyle, że Wheatley napięcia budować nie potrafi, czego dowiódł w pokracznym netfliksowym remake'u "Rebeki" Alfreda Hitchocka. Ślamazarny, nieciekawie nakręcony początek nawiązuje bardziej do "Otchłani" Jamesa Camerona, a ja wolałbym od razu zerkanie w stronę debiutu Camerona, robionego dla legendarnego ojca chrzestnego kina klasy B Rogera Cormana, czyli "Piranii 2". No, ale wybrzydzać nie będę. Kina potrzebują ratunku bardziej niż Megalodon posiłków. Tom Cruise z atomowym różem Barbenheimera sami tego nie zrobią, więc bierzcie duży popcorn, zimny napój i zobaczcie Jasona Stathama zatrzymującego stopą rekina na jak największym ekranie. To i tak mniej przerażające niż paragony grozy nad polskim morzem.

5,5/10

Wideo "Meg 2: Głębia" [trailer]