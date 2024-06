Futuryzm to trudna filmowo sprawa. W końcu wszystko już chyba zostało opowiedziane i - bez wielomilionowego budżetu, który wizualizuje najbardziej nieprawdopodobne koszmary z przyszłości - nie ma sensu przepychać się z tym gatunkiem do głównego nurtu. Na szczęście kino wciąż potrafi być niespodzianką i od czasu do czasu zaskakuje. Kilka razy w ciągu roku, w obrębie takiego czy innego gatunku, pojawiają się bowiem tytuły tak nieoczywiste jak "Królestwo zwierząt" w reżyserii Thomasa Cailley'ego. Sukces artystyczny, sukces frekwencyjny, w ogóle sukces.

Reklama