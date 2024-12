Dwójka skłóconych byłych musi spędzić święta pod jednym dachem, gdy okazuje się, że ich obecni partnerzy są rodzeństwem.

W rolach głównych filmu "Nasz mały sekret" wystąpili: Lindsay Lohan, Kristin Chenoweth, Ian Harding oraz Jon Rudnitsky. Za reżyserię odpowiada Stephen Herek. Produkcję można zobaczyć na Netfliksie.



Odkąd Lindsay Lohan postanowiła zerwać z toksyczną przeszłością, coraz częściej pojawia się w filmach Netflixa, szczególnie w komediach romantycznych. "Nasz mały sekret" to kolejna po "Niezapomnianych świętach" z 2022 roku oraz "Irlandzkim życzeniu" sprzed kilku miesięcy produkcja giganta streamingowego, w której wystąpiła w roli głównej. Tym razem Lohan wciela się w kobietę, która niespodziewanie zmuszona jest spędzić święta Bożego Narodzenia z byłym partnerem pod jednym dachem, starając się jednocześnie ukryć fakt, że się znają.

"Nasz mały sekret" spełnia swoją funkcję jako świąteczna komedia romantyczna

Związek Avery (Lindsay Lohan) i Logana (Ian Harding) kończy się w momencie, gdy dziewczyna przeprowadza się do Londynu, a chłopak w akcie desperacji, postanawia się jej oświadczyć na imprezie pożegnalnej. Rozstają się w niezbyt przyjemnych stosunkach, by dekadę później przypadkowo spotkać się w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że ich obecni partnerzy to rodzeństwo, a Avery postanawia utrzymać w tajemnicy fakt, że kiedyś łączyła ją z Loganem romantyczna relacja. Wkrótce jednak ich "mały sekret" wychodzi na jaw.

Filmy świąteczne najlepiej oglądać z pewnym dystansem. Ten gatunek ma przede wszystkim za zadanie umilić wieczór, dostarczyć rozrywki i wprowadzić w wyjątkowy nastrój. "Nasz mały sekret" od Netfliksa w pełni spełnia te oczekiwania, choć oczywiście nie brakuje w nim pewnych scenariuszowych głupotek.

Z pewnością jednym z bardziej infantylnych pomysłów jest decyzja bohaterów o ukrywaniu relacji z przeszłości. W końcu Avery i Logan to dorośli ludzie z bagażem doświadczeń, a ich tajemnica wydaje się nie mieć solidnych podstaw. Avery upiera się, że nie chce, by jej nowy ukochany się o tym dowiedział, ponieważ wyszłoby na jaw, że zataiła tę relację przed nim. Świadczy to jedynie o tym, że bohaterowie nie rozmawiają ze sobą, nie tworzą prawdziwej więzi, mimo że twierdzą, iż się kochają.

Zdjęcie Lindsay Lohan w filmie "Nasz mały sekret" / Chuck Zlotnick / Netflix

Na drugim planie mamy całkiem zabawny wątek Eriki (Kristin Chenoweth), ekscentrycznej matki obecnego partnera Avery. Postać ta z sukcesem wprowadza dodatkowe elementy komediowe, czego niestety nie można powiedzieć o pozostałych bohaterach, którzy wypadają mdło. Przymykając jednak oko na nieco przestarzały, a co za tym idzie - wtórny zamysł na fabułę, seans filmu "Nasz mały sekret" okazuje się być zaskakująco przyjemny. Głównie za sprawą Lindsay Lohan, która w moim odczuciu jest stworzona do tego typu produkcji. Czy gra nadal tę samą postać? Owszem. Czy przy tym daje z siebie wszystko, wykorzystując umiejętności komediowe? Jak najbardziej. Dodatkowo chemia, którą tworzy z Ianem Hardingiem, sprawia, że wierzymy w tę nieco nieprzekonującą historię, momentami się wzruszamy, a na koniec naprawdę kibicujemy głównym bohaterom.

6/10

"Nasz mały sekret", reż. Stephen Herek. Data premiery na Netfliksie: 27 listopada 2024 r.