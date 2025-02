Kobieta, która walczy o rodzinę i własne wartości. Rola na miarę Oscara!

"I'm Still Here" Waltera Sallesa, reżysera znanego z takich filmów, jak "Dzienniki motocyklowe" i "W drodze", przenosi nas do Brazylii lat 70. XX wieku w czasy represji politycznych. To porządnie wyreżyserowane, trzymające w napięciu kino o stracie z genialną rolą, nominowanej do Oscara Fernandy Torres.

