Jakub Izdebski Recenzja

Ukraiński "Klondike" miał swoją premierę w innych czasach. Po raz pierwszy wyświetlono go w styczniu 2022 roku podczas festiwalu w Sundance, gdzie Maryna Er Gorbach otrzymała nagrodę za reżyserię. Atak Rosji na Ukrainę zdawał się wówczas najczarniejszym, ale też niemożliwym do spełnienia scenariuszem. Gdy film wchodzi do polskiej dystrybucji, mija ponad osiem miesięcy od rozpoczęcia wojny. "Klondike" przypomina, że konflikt w części Ukrainy trwa już od 2014 roku. Bezwzględnie obnaża jego okrucieństwo, bezsens i absurd.