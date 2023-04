"Blueback": Kino środka z ekologicznym przesłaniem [recenzja]

Recenzja

Nie jest tajemnicą, że od co najmniej kilkunastu lat, liczonych od czasu systematycznego wzrostu imperium Marvela i napływu coraz to nowych platform streamingowych, zanika popularne jeszcze nie tak dawno kino środka, rozumiane jako coś pomiędzy czystą komercją a sztuką i artyzmem. To kino dla ludzi, ale z pewnymi ambicjami, nie przystającymi ani do realiów streamingu, ani rozbuchanych widowisk prezentowanych przez nowoczesne blockbustery. Każde pojawienie się filmu, który do tej kategorii mógłby zostać zaliczony, należałoby postrzegać z jednej strony jako coś paradoksalnie odświeżającego, a z drugiej, jako symbol pewnego nostalgicznego powrotu do przeszłości, do czasów kiedy montaż nie musiał być arcyszybki, nie każdy dialog musiał skrzyć się często wymuszonym humorem, nie potrzeba było całej gromady bohaterów. "Blueback" jest właśnie przykładem takiego bardzo porządnie zrealizowanego kina środka.