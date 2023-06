Jennifer Lawrence: Komediowa autoironia

Maddie ( Jennifer Lawrence ) nie ma ostatnio szczęścia. Komornik właśnie zajął jej auto za niepłacone podatki. Za kilka miesięcy wyeksmituje ją także z jej ukochanego domku. Trzydziestolatka zarabiała przede wszystkim jako kierowca Ubera - bez pojazdu jest więc pozbawiona źródła dochodu. Rozwiązanie znajduje w internecie. Oto majętna para proponuje przekazać jej swój samochód w zamian za randkowanie i przespanie się z Percym (Andrew Barth Feldman), ich nieśmiałym, dziewiętnastoletnim synem. Maddie wzrusza ramionami. Spała z ludźmi z głupszych powodów, a tutaj chodzi o jej dom. Metodą prób i błędów udaje jej się zbliżyć do Percy’ego. Oczywiście para życiowych nieudaczników szybko się zaprzyjaźnia, co tylko komplikuje sytuację kobiety.

"Bez urazy" to film stojący na talencie Lawrence. Aktorka z przymrużeniem oka przedstawia postawę, która lata temu przyniosła jej popularność. Filmowa Katniss okazuje się mieć ogromny talent i wyczucie komediowe. Jej reakcje, upadki, krzyki - wszystko wchodzi w odpowiednim momencie. Jednocześnie Lawrence sprzedaje też momenty dramatyczne, ale to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Maddie - unikającą zobowiązań, niedojrzałą, samolubną - poznajemy jako najgorszą osobę na świecie. Pod koniec filmu szczerze jej kibicujemy. Komediowym złotem okazuje się scena nagiej bójki na plaży.

Dorastanie, golizna i wulgarny humor

W "Grzecznych chłopcach", swoim debiucie fabularnym z 2019 roku, reżyser Gene Stupnitsky opowiadał o trójce chłopców, wchodzących dopiero w wiek dojrzewania, którzy w komiczny sposób konfrontują się ze światem dorosłych. Percy, drugi z protagonistów, wydaje się właśnie takim "grzecznym chłopcem", który nigdy nie wyszedł spod klosza dziecięcej niewinności. Jego relacje z rodzicami, chociaż przerysowane, podszyte są przekonującym poczuciem przerażenia przed dorosłością. Co zaskakujące, towarzyszy ono także Maddie. Szybko okazuje się, że "Bez urazy", mimo golizny i sporej ilości wulgarnego humoru, to - wzorem najlepszych filmów Judda Apatowa - opowieść o dorastaniu. To, że możesz legalnie kupić alkohol i zarabiasz, nie oznacza, że przestałeś być mentalnym dzieckiem.

Ciut za dużo tutaj moralizatorstwa, a nie wszystkie dowcipasy trafiają. "Bez urazy" nie jedzie "po bandzie" tak jak "Grzeczni chłopcy", ale to wciąż idealna pozycja na wakacyjny wieczór. Tym bardziej że Lawrence udowadnia tutaj swoją klasę. Niektórzy obawiali się po zwiastunie, że aktorka poszła drogą Roberta De Niro i zafundowała sobie własne "Co ty wiesz o swoim dziadku?". Nic z tych rzeczy.

7/10

