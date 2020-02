"1917" Sama Mendesa, "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino, a może "Parasite" Bonga Joon-Ho? Około godziny 5:00 okaże się, która z produkcji otrzyma Oscara dla najlepszego filmu. Nieco wcześniej dowiemy się, czy statuetkę za najlepszy film międzynarodowy dostanie "Boże Ciało" Jana Komasy.

Brad Pitt ma już swojego pierwszego aktorskiego Oscara /Kevin Winter /Getty Images

2:00 Gala wystartowała! Na scenie Janelle Monáe (wpierana przez Billy'ego Porter). To jej występ otworzył tegoroczną ceremonię. Trzeba przyznać, że artystka poszła na całość. Dosyć niekonwencjonalne otwarcie jak na tak konserwatywną galę.

2:05 Steve Martin i Chris Rock - niegdysiejsi gospodarze oscarowej gali, śmieją się, że obecnie nie ma już prowadzących. "Steve, powiedział mi za kulisami: J.Lo dała popis drugi tydzień z rzędu" - śmieje się Rock. Drwią z Jeffa Bezosa: "Gdy oglądał 'Historię małżeńską' myślał, że to komedia". "Jest z nami Mahershala Ali, który ma już dwa Oscary. Co to oznacza, gdy zatrzymuje go policja? Nic" - kontynuuje Rock.

2:10 Obaj panowie przypominają, że w tym roku pominięte zostały po raz kolejny kobiety w kategorii: najlepszy reżyser, a także czarnoskórzy aktorzy. "W 1920 roku nie było żadnego oscara nominowanego do Oscara, w 2020 jest jeden" - śmieje się Rock.

2:12 Regina King wręczy Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Ceremonia rozpocznie się od wielkiego triumfu Brada Pitta? Tak jest! Gwiazdor zdobywa swojego pierwszego aktorskiego Oscara (ma już statuetkę jako producent "Zniewolonego. 12 Years a Slave"). Wygrał za sprawą roli kaskadera Cliffa Bootha w "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. "Dziękuję Akademii za ten zaszczyt. To nagroda dla Quentina Tarantino. Dziękuję ci za rolę. Leo, uwielbiam grać z tobą w filmach. Dziękuję także pozostałym członkom ekipy. Trzeba pamiętać, żeby podziękować zwłaszcza kaskaderom. Dedykuję tę nagrodę moim dzieciom, kocham was" - kończy Brad Pitt.

2:22 Beanie Feldstein zaprasza na scenę Mindy Kaling. Aktorka wręczy Oscara w kategorii najlepsza animacja. Czy tylko my trzymamy kciuki za "Klausa"? Wygrywa jednak zgodnie z oczekiwaniami "Toy Story 4". Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten zaszczyt. Dziękujemy w imieniu wszystkich członków naszej ekipy. Jesteśmy dumni z tego, że robimy filmy dla całych rodzin" - powiedzieli nagrodzeni reżyser Josh Cooley i producenci Jonas Rivera i Mark Nielsen.

2:25 Kaling wręcza również statuetkę w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Wygrywa "Hair Love". Matthew A. Cherry i Karen Rupert Toliver dziękują wytwórni, producentom, a także swoim rodzinom. "'Hair Love' powstało, by pokazać więcej czarnoskórych postaci w animacji. Ta nagroda dedykowana jest Kobemu Bryantowi" - kończą twórcy.

2:27 Josh Gad, którego głosem w "Krainie lodu 2" przemawia Olaf, zapowiada występ Idiny Menzel, Aurory, a także wokalistek z całego świata: z Niemiec, Japonii, Norwegii, Rosji, Danii, Ameryki Łacińskiej, Tajlandii, Hiszpanii, a także z Polski (Katarzyna Łaska), które użyczyły głosu Elzie. Śpiewają "Into the Unknown", która jest jedną z pięciu piosenek nominowanych do Oscara.

2:35 Kelly Marie Tran zapowiada Diane Keaton i Keanu Reevesa. Aktorzy wręczą Oscara w kategorii scenariusz oryginalny. Drugi Oscar dla "Pewnego razu... w Hollywood"? A może jednak "Parasite"? Wygrywa ten drugi film. Nagrodę odbierają reżyser Bong Joon-ho i współscenarzysta Han Jin-won. "Dziękuję, to wielki zaszczyt" - mówi po angielsku Bong Joo-Ho, po czym "przerzuca się" na koreański. "Ten scenariusz reprezentuje Koreę" - kontynuuję. Dziękuje mojej żonie, a także aktorom, bo to oni ożywili ten film" - podsumowuje Bong Joon-Ho. "Dedykuję tę nagrodę wszystkim twórcom, którzy kręcą filmy w Korei" - dodaje Han Jin-won.

2:42 Statuetkę za scenariusz adaptowany wręczą Timothée Chalamet i Natalie Portman. Wygra Greta Gerwig za "Małe kobietki"? A może Taika Waititi za "Jojo Rabbit"? Wygrywa nowozelandzki reżyser i scenarzysta. "Coś niesamowitego. Ta statuetka jest naprawdę lekka, myślałem, że będzie cięższa. Chcę podziękować mojej matce, nie wiem, gdzie jesteś, zgubiłem cię kilka godzin temu. Dziękuję, że dałaś mi książkę, którą adaptowałem, bo bez tego, nie byłoby tej nagrody".

2:46 Shia LaBeouf i Zack Gottsagen, gwiazdy filmu "Sokół z masłem orzechowym", wręczą Oscara za najlepszy film krótkometrażowy. Wygrywa Marshall Curry za "The Neighbors' Window". "Dziękuję matce, która zbierała brzoskwinie w Karolinie Południowej, była najlepszym opowiadaczem historii, jakiego znałem. Dzięki niej dowiedziałem się, że dobrze opowiedziana historia, może zmienić świat. Dedykuję go jej i wszystkim innym opowiadaczom".

2:53 Maya Rudolph i Kristen Wiig mówią, że są złe. "Nawet nie wiecie, jak bardzo złe. Jesteśmy wściekłe. Złość nas rozsadza" - przekonują. Ale po chwili dodają: "Wiecie co, wcale nie jesteśmy złe. Grałyśmy. To jest aktorstwo. Jest tu wielu reżyserów. Potrafimy grać nie tylko w komediach". Aktorki wręczają Oscara za najlepszą scenografię. Wygrywają Barbara Ling i Nancy Haigh za "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. To druga statuetka dla filmu. "Dedykujemy tę statuetkę całej ekipie, ale przede wszystkim Quentinowi Tarantino, za to, że napisał ten epicki scenariusz i zabrał nas w tę podróż ze sobą" - mówią nagrodzone.

2:59 Aktorki śpiewająco przechodzą też do drugiej kategorii, w której wręczą statuetkę - najlepsze kostiumy. Wygrywa Jacqueline Durran za "Małe kobietki". "Jestem wdzięczna wielu osobom, mojej rodzinie, która pozwoliła mi być pracującą matką, a także Grecie Gerwig, która jest dla nas wszystkich natchnieniem.

3:01 Na scenie Chrissy Metz, która wykonuje kolejną nominowaną do Oscara piosenkę: "I'm Standing with You" z filmu "Breakthrough" - z muzyką i słowami Diane Warren.

3:08 Mark Ruffalo wręczy Oscara za najlepszy dokument. Wygrywa wyprodukowany przez Netflix film "American Factory" - Steven Bognara i Julii Reichert. Na scenie reżyserzy i producent Jeff Reichert. "Sama obecność w tej kategorii, którzy czasem ryzykują w życie, kręcąc filmy o szpitalach w Syrii, jest zaszczytem. Nasz film powstał w fabryce w Ohio. Klasa robotnicza ma coraz ciężej. Wierzymy, że będzie coraz lepiej, gdy pracownicy z całego swiata zjednoczą się" - powiedziała Reichert.

3:13 Ruffalo wręcza również Oscara za najlepszy dokument krótkometrażowy. W tej kategorii wygrywa film "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" - Carol Dysinger. Reżyserka i producentka Elena Andreicheva dziękują wszystkim, którzy pracowali nad ich filmem. "Mój film to list miłosny dla wszystkich dzielnych dziewczyn z Afganistanu" - twierdzi Dysinger.

3:16 Mahershala Ali wręczy Oscara najlepszej aktorce drugoplanowej. Tu wielką faworytką jest Laura Dern za kreację prawniczki w "Historii małżeńskiej" Noaha Baumbacha.