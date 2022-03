"Sukienka": Będzie Oscar dla Polski?

"Sukienka" Tadeusza Łysiaka , wnuka wybitnego polskiego pisarza Waldemara Łysiaka, ma szansę na zwycięstwo w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. Obraz opowiada o pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką ), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz uchodzący za faworyta "The Long Goodbye" Aneila Karii, który wyprodukował i wspomógł aktorsko w zeszłym roku nominowany do Oscara Riz Ahmed .



"Sukienka": W poszukiwaniu miłości i akceptacji

"Sukienka" opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać.

Ale nie jest to tylko historia kobiety, spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa, jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości.

Wideo KFK na 45. FPFF: „Sukienka”

To wbrew pozorom uniwersalna opowieść o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice. Wcielająca się w główną rolę Anna Dzieduszycka, choć nie jest profesjonalną aktorką, w filmie stworzyła poruszającą kreację. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski .

Tadeusz Łysiak jest reżyserem, ale i scenarzystą filmu. Zdjęcia wykonał Konrad Bloch, a całość zmontował Mariusz Gos. Wszyscy trzej są studentami Warszawskiej Szkoły Filmowej.

"Jak mantrę powtarzaliśmy sobie, że nie robimy filmu o osobie niskiego wzrostu tylko opowieść o kobiecie, która ma pragnienia i marzenia takie jak każda inna. Zależało nam, aby stworzyć wizualnie taki świat, dzięki któremu widz zapomni o odmienności fizycznej bohaterki. Uznaliśmy, że musimy patrzeć w oczy, bo one są zwierciadłem osobowości, umysłu i emocji. Chcieliśmy, żeby Julia była lustrem, w którym będziemy odbijać się też my z naszymi lękami, uprzedzeniami, pragnieniami, marzeniami. A jednocześnie żeby film miał delikatny sznyt dokumentalny. Żeby był bliski życiu, bez popadania w zbytnią kreację" - opowiadał w rozmowie z PAP Tadeusz Łysiak.

Anna Dzieduszycka: Niesamowita historia

A jak twórcy "Sukienki" zareagowali na nominację? "To jest mnóstwo emocji, bardzo pozytywnych, choć nadal to wszystko do mnie nie dochodzi. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Wzruszenie jest ogromne. Cieszę się sukcesem całej naszej ekipy 'Sukienkowej' i wszystkich osób, które nas wspomagały i promowały film. To jest coś niebywałego. Niesamowita historia" - wyznała w rozmowie z wp.pl Anna Dzieduszycka .



"Kompletnie się tego nie spodziewałem. Cały czas mam wrażenie, że to jest sen. Szczególnie, że to film studencki, film, którym miałem zaliczyć rok na Warszawskiej Szkole Filmowej. I nagle dwa lata po zrobieniu tego filmu, jesteśmy nominowani do Oscara" - uzupełniał reżyser Tadeusz Łysiak .

Jak to się stało, że studencki film z Polski uzyskał nominację do Oscara? "To jest bardzo ciężka, tytaniczna wręcz praca Warszawskiej Szkoły Filmowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Działaliśmy razem i staraliśmy się ten film po prostu pokazywać, poszerzać świadomość ludzi o jego istnienie" - wyznał Tadeusz Łysiak.



"Z krótkimi metrażami jest o tyle problem, że o ile tego długie filmy można gdzieś zobaczyć: w kinach czy na platformach streamingowych, to z tak zwanymi shortami jest dosyć ciężko. Dlatego bardzo nam zależało, żeby być obecnym w mediach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nagroda na Atlanta Film Festival otwarła nam drogę do tak zwanej longlisty, a później potoczyło się to dalej: shortlista i nominacja" - uzupełniał reżyser.

Jego film miał premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Znalazł się również w oficjalnej selekcji Odense International Film Festival w Danii, Bengaluru International Short Film Festival w Indiach oraz polskich festiwali Kameralne Lato w Radomiu i Młodzi i Film w Koszalinie.

Wideo SUKIENKA | TRAILER | PL | reż. Tadeusz Łysiak

Na Rhode Island International Film Festival w USA Anna Dzieduszycka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu. "Sukienka" otrzymała też nagrody: Best Narrative Short na Atlanta Film Festival i dla Najlepszego Fabularnego Filmu Krótkometrażowego podczas Brussels Independent Film Festival.



"Sukienka": Nie zobaczymy, jeśli dostanie Oscara?

Nieco ponad miesiąc temu Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęła kontrowersyjną decyzję w sprawie tegorocznej gali. W odpowiedzi m.in. na zarzuty, że ceremonia jest za długa, przez co z roku na rok ogląda ją coraz mniej widzów, Akademia postanowiła, że w tym roku nie zostanie pokazane na żywo wręczenie Oscarów w ośmiu kategoriach. W tym dla najlepszego filmu krótkometrażowego, gdzie nominowana została właśnie "Sukienka".



W gronie ośmiu "wykluczonych" kategorii oprócz tej dla najlepszego filmu krótkometrażowego znalazły się jeszcze następujące kategorie: krótkometrażowy film dokumentalny, montaż, charakteryzacja i fryzury, muzyka, scenografia, krótkometrażowy film animowany oraz dźwięk. Oscary w tych kategoriach zostaną wręczone na godzinę przed rozpoczęciem telewizyjnej transmisji z ceremonii. Przemówienia laureatów zostaną nagrane i wmontowane do późniejszej relacji na żywo.

Na szczęście polscy twórcy będą obecni na słynnym oscarowym czerwonym dywanie, a Anna Dzieduszycka zaprezentuje się na nim w kreacji od topowego polskiego projektanta. Uszycia sukienki specjalnie dla niej podjął się bowiem Tomasz Ossoliński.



O tym, czy "Sukienka" dostanie Oscara przekonamy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wówczas poznamy również zwycięzców w pozostałych dwudziestu dwóch kategoriach.

Nominacje do Oscarów 2022:

Najlepszy film:

"Belfast"

"CODA"

"Nie patrz w górę"

"Drive My Car"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Najlepszy reżyser:

Jane Campion - "Psie pazury"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Najlepsza aktorka:

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penélope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

Najlepszy aktor:

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Andrew Garfield - "Tick, Tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Ciarán Hinds - "Belfast"

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Belfast" - Kenneth Branagh

"Nie patrz w górę" - Adam McKay, David Sirota

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Zach Baylin

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"Najgorszy człowiek na świecie" - Eskil Vogt, Joachim Trier

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"CODA" - Sian Heder

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

"Diuna" - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"Córka" - Maggie Gyllenhaal

"Psie pazury" - Jane Campion

Najlepszy film międzynarodowy:

"Drive My Car" (Japonia) - Ryusuke Hamaguchi

"Przeżyć" (Dania) - Jonas Poher Rasmussen

"To była ręka Boga" (Włochy) - Paolo Sorrentino

"Lunana: a yak in the classroom" (Bhutan) - Pawo Choyning Dorji

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia) - Joachim Trier

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Nasz magiczne Encanto" - Jared Bush and Byron Howard

"Przeżyć" - Jonas Poher Rasmussen

"Luca" - Enrico Casarosa

"Mitchellowie kontra maszyny" - Mike Rianda

"Raya i ostatni smok" - Don Hall, Carlos López Estrada

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



"Chiński sen"

"Attica"

"Przeżyć"

"Summer of Soul"

"Ogniem pisane"



Najlepsze zdjęcia:

"Diuna" - Greig Fraser

"Zaułek koszmarów" - Dan Laustsen

"Psie pazury" - Ari Wegner

"Tragedia Makbeta" - Bruno Delbonnel

"West Side Story" - Janusz Kaminski

Najlepszy montaż:



"Nie patrz w górę" - Hank Corwin

"Diuna" - Joe Walker

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Pamela Martin

"Psie pazury" - Peter Sciberras

"Tick, Tick... BOOM!" - Myron Kerstein, Andrew Weisblum

Najlepsza muzyka:

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Nasze magiczne Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe" - Alberto Iglesias

"Psie pazury"- Jonny Greenwood



Najlepsza piosenka:

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina" (muzyka i słowa: Beyoncé i DIXSON)

"Dos Orugutas" - "Nasze magiczne Encanto" (muzyka i słowa: Lin-Manuel Miranda)

"Down to Joy"- "Belfast" (muzyka i słowa: Van Morrison)

"No Time to Die" - "Nie czas umierać" (muzyka: Billie Eilish, słowa: Billie Eilish i Finneas O'Connell)

"Somehow you do" - "Four Good Days" (muzyka i słowa: Diane Warren)

Najlepsze kostiumy:

"Cruella" - Jenny Beavan

"Cyrano" - Massimo Cantini Parrini

"Diuna" - Jacqueline West, Bob Morgan

"Zaułek koszmarów" - Luis Sequeira

"West Side Story" - Paul Tazewell



Najlepsza scenografia:

"Diuna" - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

"Zaułek koszmarów" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Psie pazury" - Grant Major, Amber Richards

"Tragedia Makbeta" - Stefan Dechant, Nancy Haigh

"West Side Story" - Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

Najlepsza charakteryzacja:

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

"Diuna"

"Oczy Tammy Faye"

"Dom Gucci"

Najlepszy dźwięk:

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Najlepsze efekty wizualne:

"Diuna"

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"



Najlepszy film krótkometrażowy:

"Sukienka"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"



Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Kwestia smaku"

"Bestia"

"Boxballet"

"Rudzik Rudzia"

"The Windshield Wiper"

Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"Niech mnie usłyszą"

"Zaprowadź mnie do domu"

"The Queen of Basketball"

"Trzy piosenki dla Benazir"

"Kiedy byliśmy łobuzami"