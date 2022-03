Od kilku dni mówiło się, że niezależny dramat "CODA" , skromna i kameralna produkcja, może okazać się czarnym koniem tegorocznych Oscarów. Te głosy nabrały na sile, gdy poznaliśmy laureatów 33. nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych i wyróżnienie dla najlepszego filmu powędrowało niespodziewanie właśnie w ręce twórców komediodramatu Sian Heder .

Na ostatniej prostej "CODA" okazała się lepsza od faworyzowanego przez ostatnie miesiące westernu "Psie pazury" Jane Campion . Produkcja była nominowana w zaledwie trzech kategoriach, ale wszystkie szanse zamieniła na statuetki. Oprócz najważniejszego z Oscarów - za najlepszy film, dołożyła wygrane w kategoriach: najlepszy scenariusz adaptowany (statuetkę odebrała reżyserka Sian Heder) oraz najlepszy aktor drugoplanowy ( Troy Kotsur ).



"CODA" to remake francuskiego filmu "Rozumiemy się bez słów" z 2014 roku. Produkcja opowiada historię nastolatki, która jest jedyną słyszącą osobą w swojej rodzinie. Gdy rodzinny interes jest zagrożony, musi wybrać między miłością do muzyki, a lękiem przed opuszczeniem domu.



Film miał światową premierę na zeszłorocznym festiwalu Sundance, gdzie zdobył aż pięć nagród, w tym Główną Nagrodę Jury oraz nagrodę publiczności.

Powody do zadowolenia ma także Campion. Nowozelandka odebrała statuetkę za najlepszą reżyserię. Została trzecią kobietą w historii, która triumfowała w tej kategorii po Kathryn Bigelow ( "The Hurt Locker. W pułapce wojny" ) i zeszłorocznym triumfie Chloé Zhao ( 'Nomadland" ). Już wcześniej przeszła do annałów kinematografii, gdyż została pierwszą kobietą w historii dwukrotnie nominowaną za reżyserię (poprzednio w 1994 roku za "Fortepian").

To jednak jedyny pozytyw wieczoru, jeśli chodzi o "Psie pazury" - film, który miał aż dwanaście nominacji, a skończył z jedną statuetką. Podobne odczucia mogą mieć też twórcy innych licznie nominowanych tytułów, którzy wieczór zakończyli tylko z jednym Oscarem: "West Side Story" , "Belfast" oraz "King Richard: Zwycięska rodzina" .

"Belfast" triumfował w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny, a statuetkę odebrał reżyser filmu, Kenneth Branagh . Z kolei "West Side Story" oraz "King Richard" statuetki zawdzięczają aktorom, odpowiednio - Arianie DeBose , docenionej za drugoplanową kreację Anity, oraz Willowi Smithowi , wyróżnionemu Oscarem za pierwszoplanową rolę. W "Zwycięskiej rodzinie" wcielił się w Richarda Williamsa, ojca słynnych tenisistek Sereny i Venus Williams.



O Smithie jeszcze długo będzie się zresztą mówić po oscarowym wieczorze. Z jednej strony ze względu na jego płomienną dziękczynną przemowę. "Bóg wzywa mnie, bym kochał ludzi i ich chronił. Był ostoją" - mówił między innymi. "Wiem, że nasza praca wiąże się z krytyką i obrażaniem ze strony innych. Denzel Washington powiedział mi, żebym był ostrożny, bo diabeł atakuje nas, gdy jesteśmy na samym szczycie" - wyznał aktor. "Sztuka imituje życie, teraz ja wyglądam jak szalony ojciec, a tak właśnie mówili o Richardzie Williamsie. Dziękuje za ten zaszczyt w imieniu Richarda i całej rodziny Williamsów. Mam nadzieję, że Akademia mnie jeszcze zaprosi" - podsumował Smith.

Ta ostatnia część nawiązywała do tego, co stało się chwilę wcześniej, gdy na scenie pojawił się Chris Rock i zażartował z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith . Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane". Wszystko przez ogoloną głowę kobiety. Dla jej męża to było za dużo. Gwiazdor filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" wstał i go spoliczkował. "Nie mów tak o mojej żonie" - krzyczał wzburzony Smith po powrocie na miejsce. "To najlepszy wieczór w historii telewizji" - kontynuował niezrażony Rock.

"CODA" to niejedyny triumfator oscarowej gali. Aż sześć Oscarów (miała dziesięć nominacji), choć większość w tak zwanych kategoriach technicznych, zdobyła "Diuna" Denisa Villenueve'a . Produkcja triumfowała za: najlepsze zdjęcia (Greig Fraser), muzykę ( Hans Zimmer ), montaż (Joe Walker), scenografię (Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos), dźwięk (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett) oraz efekty specjalne (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer).

Dwie nagrody otrzymał film "Oczy Tammy Faye" . Za tytułową kreację Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa odebrała Jessica Chastain . Produkcję ponadto doceniono za charakteryzację i fryzury (Linda Dowds, Stephanie Ingram i Justin Raleigh).



W kategorii film międzynarodowy wygrał japoński "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego , najlepszą animacją uznano "Nasze magiczne Encanto" , z kolei najlepszym dokumentem "Summer of Soul" .

Jeśli chodzi o polskie akcenty, to tym razem musieliśmy obejść się smakiem. Nominowany za zdjęcia do "West Side Story" Janusz Kamiński musiał uznać wyższość wspomnianego Greiga Frasera, z kolei "Sukienka" , która miała szansę na triumf w kategorii najlepszy film krótkometrażowy przegrała z "The Long Goodbye", wspieranym producencko i aktorsko przez Riza Ahmeda .



Podczas tegorocznej oscarowej gali gwiazdy pamiętały o Ukrainie, która walczy z rosyjskim najeźdźcą. Mila Kunis , aktorka urodzona w ukraińskich Czerniowcach, mówiła o koszmarze wojny, zapowiadając nominowaną do Oscara piosenkę "Somehow You Do", z muzyką i słowami Diane Warren, którą śpiewała Reba McEntire. Następnie pojawiła się plansza z prośbą o minutę ciszy dla Ukrainy.

O Ukrainie pamiętał też Francis Ford Coppola . Słynny reżyser swoje wystąpienie podczas uroczystości zakończył słowami: "Niech żyje Ukraina!". Nawiązania do sytuacji w Ukrainie było widać również na czerwonym dywanie. Jason Momoa , gwiazdor nagrodzonego aż sześcioma Oscarami filmu "Diuna", miał poszetkę w kolorach ukraińskiej flagi: niebieskim i żółtym.



Oscary 2021 - laureaci:

Najlepszy film: "CODA", reż. Sian Heder, producenci: Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi i Patrick Wachsberger

Najlepsza reżyseria: Jane Campion - "Psie pazury"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Troy Kotsur - "CODA"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ariana DeBose - "West Side Story"

Najlepszy nieanglojęzyczny film: "Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi

Najlepsza animacja: "Nasze magiczne Encanto", reż. Jared Bush i Byron Howard, producenci: Yvett Merino and Clark Spencer

Najlepszy film dokumentalny: "Summer of Soul", reż. Ahmir "Questlove" Thompson, producenci: Joseph Patel, Robert Fyvolent i David Dinerstein

Najlepszy scenariusz oryginalny: Kenneth Branagh - "Belfast"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Sian Heder - "CODA"

Najlepsze zdjęcia: Greig Fraser - "Diuna"

Najlepsza muzyka: Hans Zimmer - "Diuna"

Najlepsza piosenka: "No Time to Die" z "Nie czas umierać - Billie Eilish i Finneas O'Connell (muzyka i słowa)

Najlepszy montaż: Joe Walker - Diuna"

Najlepsze kostiumy: Jenny Beavan - "Cruella"

Najlepsza scenografia: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos - "Diuna"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Linda Dowds, Stephanie Ingram i Justin Raleigh - "Oczy Tammy Faye"

Najlepszy dźwięk: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett - "Diuna"

Najlepsze efekty specjalne: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer - "Diuna"

Najlepszy film krótkometrażowy: "The Long Goodbye", reż. Aneil Karia, producent: Riz Ahmed

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "The Queen of Basketball", reż. Ben Proudfoot

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "The Windshield Wiper", reż. Alberto Mielgo, producent: Leo Sanchez