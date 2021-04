Oscary 2021: Triumf "Nomadland" (relacja na żywo)

"Nomadland" Chloé Zhao to największy zwycięzca 93. oscarowej gali, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Produkcja otrzymała najważniejszego Oscara - za najlepszy film, a Zhao odebrała statuetkę za najlepszą reżyserię. Doceniona została też grająca główną rolę w produkcji Frances McDormand, dla której to trzeci Oscar w karierze.

Dana Murray i Pete Docter, twórcy animacji "Co w duszy gra" /Chris Pizzello-Pool /Getty Images

Oto nasza relacja z oscarowej gali!



2:00 Obserwujemy wejście Reginy King na oscarową galę. Laureatka Oscara za najlepszą drugoplanową rolę żeńską otworzyła tegoroczną uroczystość. "Wielu ręka sięga po pilota, gdy Hollywood prawi kazania" - mówi aktorka i opowiada o swoim debiucie reżyserskim - "Pewnej nocy w Miami...", który ma trzy nominacje do Oscara. "Nie mamy maseczek, pewnie pytacie, jak to możliwe" - przyznaje King i wyjaśnia, jak mają się zachowywać zgromadzeni na widowni widzowie.

2:06 King przedstawia nominowanych w kategorii "najlepszy scenariusz oryginalny". Kto otrzyma pierwszą tego wieczoru statuetkę? Zgodnie z oczekiwaniami wygrywa Emerald Fennell za "Obiecującą. Młodą. Kobietę", czyli film, który jest jej debiutem reżyserskim. "Mówili, żeby przygotować karteczkę" - śmieje się laureatka. "Jedyna mowa, jaką napisałam, to ta, gdy miałam jakieś dziesięć lat" - wspomina aktorka i dodaje, że nic z tamtego tekstu dziś jej się nie przyda. Fennell dziękuje całej obsadzie i ekipie jej filmu - przede wszystkim grającej główną rolę Carey Mulligan, a także swojej rodzinie.

2:11 Fennell wręczy również Oscara za "najlepszy scenariusz adaptowany". Tu faworytką jest z kolei Chloé Zhao, czyli reżyserka "Nomadland". Wygrywają jednak Christopher Hampton i Florian Zeller za "Ojca". Laureatów nie ma na gali. Przemowę Zellera widzimy i słyszymy za sprawą połączenia satelitarnego. "Anthony Hopkins. Napisałem ten scenariusz dla niego. Jest największym żyjącym aktorem" - mówi laureat. To druga w historii nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej dla Hamptona, brytyjskiego dramatopisarza, reżysera i scenarzysty. Poprzednią otrzymał w 1989 r. za scenariusz do filmu "Niebezpieczne związki".

Instagram Post

2:19 "Gdy byłam mala, mama zabrała mnie na jeden z najwybitniejszych filmów w historii - 'La Stradę' Felliniego. Później się dowiedziałam, że był to pierwszy film wyróżniony Oscarem w tej kategorii" - wspomina Laura Dern, która wręczy Oscara dla "najlepszego filmu międzynarodowego". Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami duńskie "Na rauszu" wyreżyserowane przez Thomasa Vinterberga.

2:26 Reżyser, podobnie jak Fennell, wspomina o przemowie, którą napisał jako dziecko. Vinterberg dziękuje swoim producentom, całej ekipie filmu, a także dzieciom i żonie. Zainwestowaliście w filmie o czterech białych, pijanych mężczyznach, którzy uczą pić dzieci - ja bym tego nie zrobił - śmieje się artysta. "Specjalne brawa dla Madsa Mikkelsena - dodaje. Reżyser opowiada również o 21-letnie córce, którą stracił krótko po rozpoczęciu zdjęć do filmu. Vinterbergowi łapie się głos, za co przeprasza widownię. "Nakręciliśmy ten film jako hołd dla mojej córki. Ta nagroda jest dla ciebie" - kończy reżyser.

2:28 Dern wręczy też Oscara za "najlepszą drugoplanową rolę męską". Tu faworytem jest z kolei Daniel Kaluuya za kreację w filmie "Judas and the Black Messiah". On też wygrywa. "Dziękuję Bogu, mamie, za to, że dała mi wszystko, mojej siostrze i ekipie mojego filmu" - mówi laureat. "Tę nagrodę dzielę z Lakeithem Steinfieldem" - dodaje aktor, wspominając kolegę z planu, który także był nominowany w tej kategorii. Kaluuya dziękuje też Fredowi Hamptonowi, czyli bohaterowi, w którego się wcielił w filmie Shaki Kinga.



2:41 Don Cheadle wręczy Oscara za "najlepszą charakteryzację i fryzury". Wygrywają Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson za pracę przy filmie "Ma Rainey: Matka bluesa". Mia Neal opowiada o tym, że czas skruszyć ograniczające nas ściany i stereotypy, wspominając dziadka, który ją wychował.



2:44 Cheadle wręczy też Oscara za "najlepsze kostiumy". Wygrywa Ann Roth również za pracę przy "Ma Rainey: Matce bluesa", ale laureatki nie ma na sali.



2:49 Bryan Cranston wręcza specjalnego Oscara Motion Picture & Television Fund. To pierwsza w historii statuetka, która trafia w ręce organizacji.

2:57 Oscara za "najlepszą reżyserię" wręczy, ale jedynie wirtualnie, gdyż znajduje się w Seulu, zeszłoroczny laureat w tej kategorii, czyli Koreańczyk Bong Joo-ho. W poprzednich latach raczej się nie zdarzało, żeby ta jedna z najważniejszych statuetek, została wręczana tak wcześnie. Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami Chloé Zhao za "Nomadland". Artystka dziękuje Akademii, pozostałym nominowanym reżyserom oraz swojej ekipie. Zhao wspomina wiersz, którego nauczyła się jako dziecko, dorastając w Chinach. Opowiada też, że zawsze stara się dostrzegać w ludziach dobro. Zhao jest dopiero drugą kobietą w historii, która otrzymała statuetkę w tej kategorii.

Wideo "Nomadland" [trailer]

3:07 Riz Ahmed wręczy Oscara w kategorii "najlepszy dźwięk". Czy wygra "Sound of Metal", czyli film w którym aktor gra główną rolę, za którą też jest nominowany do Oscara? Dokładnie. Ahmed jest niemal równie szczęśliwy jak nagrodzeni twórcy, czyli Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés i Michelle Couttolenc.

3:11 Ahmed wręczy też statuetkę za "najlepszy film krótkometrażowy". Wygrywa film "Dwóch nieznajomych" Travona Free i Martina Desmonda Roe'a. Twórcy opowiadają o tym, ilu czarnoskórych ginie z rąk amerykańskiej policji, o czym opowiada ich film. Free i Roe dziękują Netfliksowi - ta platforma streamingowa pomogła zrealizować ich produkcję.

Instagram Post

3:18 Reese Witherspoon nagrodzi twórców "najlepszej animacji krótkometrażowej". Wygrywa "Jakby coś, kocham was" Michaela Goviera i Willa McCormacka, czyli kolejna produkcja Netfliksa. "Nigdy nie myślałem, że to powiem: 'Dziękuję Akademii'" - zaczynają swoją przemowę twórcy, po czym dziękują ogromnej ekipie swojego filmu, a także swoim bliskim. "W tym kraju zbyt dużo osób ginie niewinnie, musimy być lepsi" - kończą.



3:23 Witherspoon przekaże Oscara również w kategorii "najlepsza animacja". Tu zdecydowanym faworytem jest "Co w duszy gra" Pete'a Doctera i Dany Murray. On też wygrywa. "Ten film jest listem miłosnym do jazzu, ale także do życia" - mówią reżyserzy i dziękują swoim współpracownikom oraz rodzinom. "Powinniście być tutaj z nami" - kończy Murray. "Nasi rodzice też byli nauczycielami" - dodaje Docter, nawiązując do głównego bohatera ich filmu.

Wideo "Co w duszy gra" [trailer 5]

3:33 Niesłysząca amerykańska aktorka Marlee Matlin, znana z filmu "Dzieci gorszego boga" wręczy statuetkę twórcom "najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego". Wygrywa "Colette" Alice Doyard i Anthony'ego Giacchino. Ten ostatni opowiada o bohaterce ich filmu, Colette Marin-Catherine, francuskiej bohaterce ruchu oporu. "Ten film jest hołdem dla kobiet, kobiet w każdym wieku, wszędzie na świecie" - dodaje Doyard.

3:38 A kto otrzyma Oscara za "najlepszy film dokumentalny"? Czy zgodnie z oczekiwaniami będzie to rumuński "Kolektyw", który miał też nominację w kategorii "najlepszy film międzynarodowy"? Czy też kolejna produkcja Netfliksa - "Czego nauczyła mnie ośmiornica" Pippy Ehrlich, Craiga Fostera i Jamesa Reeda? Wygrywa drugi z filmów. Ehlich dziękuje pozostałym nominowanym, a także Craigowi Fosterowi i jego rodzinie, czyli bohaterowi ich filmu, a także swoim współpracownikom.



Wideo My Octopus Teacher | Official Trailer | Netflix

3:50 Steven Yeun, nominowany do Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską, wręczy Oscara "za najlepsze efekty specjalne". Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami "Tenet". Tylko jeden z członków nagrodzonej ekipy w skład której wchodzą: Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee i Andrew Lockley jest na sali.

3:55 Czas na Brada Pitta. Zeszłoroczny laureat przekaże Oscara w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola żeńska". Wygrywa Youn Yuh-jung za kreację w "Minari". "Miło mi pana poznać, panie Brad Pitt. Gdzie pan był, gdy kręciliśmy ten film? Jestem zaszczycona" - zaczyna 73-letnia laureatka. "Oscary oglądałam dotąd w telewizji" - wspomina". "Muszę wziąć się w garść" - dodaje. To na razie najzabawniejsza przemowa wieczoru. Laureatka dziękuje całej ekipie filmie "Minari", a przede wszystkim jego reżyserowi. "Nie wierzę w rywalizację, jak mogłabym pokonać Glenn Close? Oglądam ją od lat. Wszystkie jesteśmy zwyciężczyniami. Ja po prostu miałam więcej szczęścia niż wy" - kontynuuje Youn. "Dziękuje moim synom, za to, że zmusili mnie do pójścia do pracy. Opłaciło się" - kończy laureatka, a my obserwujemy, że za kulisami w końcu miała okazję poznać Brada Pitta.



Wideo "Minari": Zwiastun

4:02 Halle Berry nagrodzi twórców "najlepszej scenografii". Wygrywają Donald Graham Burt i Jan Pascale za swoją pracę przy filmie "Mank". To pierwsza statuetka tego wieczoru dla nominowanej aż w dziesięciu kategoriach produkcji. Laureaci dziękują reżyserowi Davidowi Fincherowi oraz ekipie filmu.



4:06 Berry wręczy Oscara także za "najlepsze zdjęcia". Czy będzie polski akcent na gali i zostanie nagrodzony Dariusz Wolski za swoją pracę przy "Nowinach ze świata"? Nie. Jest drugi Oscar dla "Manka", ponieważ statuetkę odebrał Erik Messerschmidt. On również dziękuje Davidowi Fincherowi, a także swojej ekipie oraz żonie. Messerschmidt - oprócz Wolskiego - pokonał uchodzącego za faworyta tej kategorii - Joshuę Jamesa Richardsa ("Nomadland") oraz Seana Bobbitta ("Judas and the Black Messiah") i Phedona Papamichaela ("Proces Siódemki z Chicago").

Wideo "Mank": Oficjalny zwiastun

4:14 Harisson Ford nagrodzi autorów "najlepszego montażu". Druga statuetka tego wieczora dla "Sound of Metal". Odbiera ją Mikkel E.G. Nielsen. "Dziękuję Akademii i innym nominowanym w tej kategorii. Inspirujecie mnie" - zaczyna Nielsen i dodaje, że jest Duńczykiem, a w tym kraju ma się zapewnione dobre możliwości, aby rozwijać się w tym fachu. "Dziękuje moim przyjaciołom, mojej rodzinie, rodzicom, żonie i dzieciom. Przede wszystkim za to, ze pozwalają mi spędzać dużo czasu w montażowni. Ale przede wszystkim dziękuje Dariusowi Marderowi za tę odmieniającą życie podróż" - kończy Nielsen.



4:21 Viola Davis opowiada o swoim przyjacielu Tylerze Perry, który odbiera specjalnego Oscara im. Jeana Hersholta za działalność humanitarną.



Instagram Post

4:32 Zendaya wręczy Oscara za "najlepszą muzykę". Tu zdecydowanym faworytem jest "Co w duszy gra". Animacja rzeczywiście wygrywa. Statuetki odbierają Trent Reznor i Atticus Ross. "Bóg dał nam dwanaście nut i każdy z nominowanych w zasadzie nimi się posługiwał - tak trafiał do umysłów i serc widzów" - mówi Reznor i dziękuje swoim rodzicom, że opłacali jego lekcje fortepianu, gdy był młodym chłopcem. Składa podziękowania także członkom całej ekipy animacji, a prze wszystkim Pete'owi Docterowi.

4:36 Zendaya nagrodzi również twórców "najlepszej piosenki". W tym roku w tej kategorii wyjątkowo nie ma wyraźnego faworyta. Wygrywa "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah". Oscar trafia w ręce D'Mile i H.E.R. oraz Tiary Thomas. H.E.R jest wyraźnie zaskoczona. Nie spodziewała się, że Oscar trafi akurat do niej. Dziękuje Akademii oraz twórcom filmu.

Wideo "Judas and the Black Messiah": Official Trailer

4:45 Glenn Close kręci pupą w rytm muzyki i odgaduje piosenki. Co tam się dzieje?

4:52 Angela Basset zapowiada najbardziej wzruszający moment gali, czyli "In memoriam". Cicely Tyson, Ian Holm, Max von Sydow, Michel Piccoli, Irrfan Khan, Michael Apted, Christopher Plummer, George Segal, Olivia de Havilland, Kelly Preston, Michael Chapman, Ennio Morricone, Alan Parker, Brian Dennehy, Diana Rigg, Jerry Stiller, Ronald Harwood, Sean Connery, Chadwick Boseman - między innymi tym twórcom oddano hołd.

5:05 Rita Moreno wręczy najważniejszego aktora, czyli za "najlepszy film". Co ciekawe, zostanie ona w tym roku przyznana przed statuetkami za pierwszoplanowe kreacje aktorskie. Czy zgodnie z oczekiwaniami wygra "Nomadland"? Tak! Oscary odbierają producenci Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand i Peter Spears, a także producentka i reżyserka Chloé Zhao. "W imieniu producentów i producentek dziękujemy Akademii. Dziękujemy wszystkim sercom i dłoniom, które połączyły się, żeby powstał ten film. Dziękujemy całej ekipie i wszystkim, których poznaliśmy, realizując go" - mówi ta ostatnia. "Obejrzyjcie ten film na największym możliwym ekranie" - dodaje Frances McDormand, po czym wyje, dodając że to "dla wilka".

W kategorii najlepszy film "Nomadland" pokonał "Manka" Davida Finchera, "Ojca" Floriana Zellera, "Obiecującą. Młodą. Kobietę" Emerald Fennell, "Sound of Metal" Dariusa Mardera, "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina, "Minari" Lee Isaaca Chunga, a także "Judas and the Black Messiah" Shaki Kinga.

5:10 Na scenie Renée Zellweger, która co ciekawe nagrodzi aktorkę "za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską", a nie - jak to się przyjęło - aktora. "Lubię pracować, dziękuję, że o tym pamiętaliście i dziękuję za to" - mówi Frances McDormand, wskazując na Oscara. Została nagrodzona za swoją wspaniałą kreację w "Nomadland". To jej trzeci Oscar w karierze. Poprzednie otrzymała za role w "Fargo" w 1997 roku i za "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" w 2018 roku.

5:15 Joaquin Phoenix nagrodzi aktora za "najlepszą pierwszoplanową rolę męską". Wygrywa nie Chadwick Boseman, czego wielu się spodziewało, ale Anthony Hopkins, za kreację w filmie "Ojciec". To drugi w karierze Oscar tego aktora. Poprzedniego otrzymał za rolę w "Milczeniu owiec" w 1992 roku. Artysty nie było na gali. Niedawno zmarł mu ojciec i to może tłumaczyć tę sytuację.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ojciec" [trailer] materiały prasowe

Oscary 2021 - laureaci:

Najlepszy film: "Nomadland" - Chloé Zhao, Mollye Asher, Dan Janvey, Peter Spears i Frances McDormand

Najlepsza reżyseria: Chloé Zhao - "Nomadland"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Anthony Hopkins - "Ojciec"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Frances McDormand - "Nomadland"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Daniel Kaluya - "Judas and the Black Messiah"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Youn Yuh-jung - "Minari"

Najlepszy nieanglojęzyczny film: "Na rauszu" - Thomas Vinterberg

Najlepsza animacja: "Co w duszy gra" - Pete Docter i Dana Murray

Najlepszy film dokumentalny: "Czego nauczyła mnie ośmiornica" - Pippa Ehrlich, Craig Foster i James Reed

Najlepszy scenariusz oryginalny: Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Christopher Hampton i Florian Zeller - "Ojciec"

Najlepsze zdjęcia: Erik Messerschmidt - "Mank"

Najlepsza muzyka: Trent Reznor i Atticus Ross - "Co w duszy gra"

Najlepsza piosenka: "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah" - D'Mile i H.E.R. oraz Tiara Thomas

Najlepszy montaż: Mikkel E.G. Nielsen - "Sound of Metal"

Najlepsze kostiumy: Ann Roth - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepsza scenografia: Donald Graham Burt i Jan Pascale - "Mank"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepszy dźwięk: Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés i Michelle Couttolenc - "Sound of Metal"

Najlepsze efekty specjalne: Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee i Andrew Lockley - "Tenet"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Dwóch nieznajomych" - Travon Free i Martin Desmond Roe

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "Colette" Alice Doyard i Anthony Giacchino

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Jakby coś, kocham was" - Michael Govier i Will McCormack