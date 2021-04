Youn Yuh-jung: Oscar dla 73-letniej Koreanki?

Youn Yuh-jung to koreańska aktorka urodzona w 1947 roku. W swojej ponad pięćdziesięcioletniej karierze zagrała w wielu znanych południowokoreańskich serialach telewizyjnych i filmach. W tym roku nominowana jest do Oscara za najlepszą drugoplanową rolę żeńską w filmie "Minari".

Youn Yuh-jung /ilgan Sports/Multi-Bits /Getty Images

Reklama

W "Minari" Lee Isaaca Chunga poznajemy ją jako Soonję - ekscentryczną, lecz pełną pozytywnej energii babcię, która nawiązuje wyjątkową więź ze swym wnukiem. Za tę rolę Youn Yuh-jung została już wyróżniona nagrodą BAFTA, a także statuetką Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Jest również pierwszą koreańską aktorką, która otrzymała nominację do Critics' Choice Movie Award.



Wśród wszystkich raptownych zmian w życiu małego Davida, nic nie wywołuje większej burzy niż przyjazd z Korei jego babci Soonji, która ku rozpaczy Davida wprowadza się do jego pokoju, przez co momentalnie stają się wrogami.



Zdaniem Davida Soonja nie może być "prawdziwą" babcią. Nie piecze ciasteczek, ani nie jest zdziecinniała. Dziwnie pachnie, lubi go drażnić i bywa wulgarna. Tym niemniej, mimo że David nie od razu to dostrzega, mają ze sobą wiele wspólnego. Oboje są buntownikami, oboje są fizycznie słabsi od innych, oboje są podporą rodziny - ponieważ Soonja jest łącznikiem z miejscem, z którego pochodzą, a David reprezentuje przyszłość. Kiedy David robi Soonji psikusa w nadziei, że zmusi ją do odejścia, niespodziewanie zbliżają się do siebie, bo David odkrywa, że Soonja rozumie go lepiej niż ktokolwiek inny. Chung miał świadomość, że potrzebuje świetnej aktorki, aby zagrała postać, która początkowo ma wymiar komediowy, lecz z czasem jest motorem istotnych zmian w całej rodzinie.



Zdjęcie Youn Yuh-jung w scenie z filmu "Minari" / materiały prasowe

Reklama

Reżyser zaryzykował i zaproponował udział w filmie prawdziwej legendzie kina południowokoreańskiego: Youn Yuh-jung. Podczas swojej niemal pięćdziesięcioletniej kariery Youn zagrała w ponad 80 filmach. Po ogromnej popularności w latach siedemdziesiątych jako muza Kim Ki-younga, zrezygnowała z kariery i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.



Wróciła do Korei Południowej już w latach osiemdziesiątych i ponownie zyskała status ikony kina dzięki licznym rolom, w których zaprzeczała stereotypom kobiet w średnim wieku w kinie południowokoreańskim. Czasem nazywana jest "Meryl Streep kina południowokoreańskiego". W Stanach Zjednoczonych chyba najlepiej znana jest z wielokrotnie nagradzanej roli w filmie "Hanyo" Im Sang-soo, który jest remakiem klasycznej "Pokojówki", oraz z niedawnego występu w wyprodukowanym przez Netfliksa serialu science fiction "Sense 8".



- Kiedyś uczyłem historii filmu i pokazywałem na zajęciach produkcje z jej udziałem. Był to dla mnie zatem ogromny zaszczyt, że mogliśmy razem pracować - wyznaje Chung. - Ojciec nawet powiedział do mnie, kiedy usłyszał, że Youn zagra w moim filmie: "Może wreszcie ci się udało". To prawdziwa artystka, mistrzyni w swoim rzemiośle, jej poziom intuicji i umiejętności stawia ją na równi ze wszystkimi największymi żyjącymi aktorami. Nie jest powszechnie znana tylko dlatego, że nigdy nie podjęła próby zaistnienia w Ameryce.



- Youn okazała się idealnym katalizatorem, który spycha Davida i całą rodzinę ku przepaści, aby następnie ich ocalić. Akcja filmu tak naprawdę zaczyna się, kiedy przyjeżdża Soonja - mówi Chung. - Jest ordynarna i ma złośliwe poczucie humoru, jednak moim zdaniem interesujące jest to, że zbawienie często pochodzi właśnie od takich osób. Nie wiemy, jak to się dzieje, jednak to właśnie ona, bardziej niż ktokolwiek inny, ucieleśnia ideały tolerancji i miłości.



Wideo "Minari": Zwiastun



"Minari" otrzymało aż sześć nominacji w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser (Lee Isaac Chung), najlepszy scenariusz oryginalny (Lee Isaac Chung), najlepszy aktor (Steven Yeun), najlepsza aktorka drugoplanowa (Yuh-jung Youn) i najlepsza muzyka oryginalna (Emile Mosseri).