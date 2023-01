W latach 90. Jill Dando zdobyła w Wielkiej Brytanii rozgłos za sprawą popularnego programu "Crimewatch", którego produkcją i emisją do 2017 roku zajmowała się stacja BBC. W programie tym rekonstruowano niewyjaśnione sprawy zbrodni z udziałem zaproszonych specjalistów i zgromadzonej w studiu publiczności. W ciągu 25 lat istnienia programu dzięki przedstawionym na ekranie analizom ujęto 57 morderców, 53 gwałcicieli i 18 pedofilów. Tego sukcesu nie doczekała jednak Dando, która pełniła obowiązki jednej z prowadzących. W 1999 roku została zastrzelona w biały dzień przed drzwiami swojego domu w zachodnim Londynie.

Jill Dando: Tajemnicza śmierć dziennikarki

Zdarzenie to wstrząsnęło Brytyjczykami, stając się zarazem przedmiotem największego policyjnego śledztwa od czasu ujęcia Rozpruwacza z Yorkshire, który w 1981 roku został uznany winnym zamordowania trzynastu kobiet. Dwuletnie dochodzenie w sprawie morderstwa Dando zakończyło się sukcesem w 2001 roku, kiedy policja schwytała niejakiego Barry’ego George’a. Był to jednak sukces pozorny. Mężczyzna został skazany za zabójstwo dziennikarki, ale podczas odsiadki przyznano mu prawo do powtórzenia procesu. W 2008 roku ława przysięgłych jednogłośnie uznała, że George jest niewinny.