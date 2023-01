"If These Walls Could Sing": Historia Abbey Road

Jak informuje brytyjski dziennik "The Guardian", studio Abbey Road zostało zaprojektowane jako siedziba orkiestry symfonicznej, a jego pierwszym rezydentem w 1931 roku był Edward Elgar dyrygent London Symphony Orchestra. Według tej gazety, studio przeżywało złoty okres w latach 60. (w "w złotej erze popu"). Później podupadło, ale odżyło w latach 70., gdy John Williams nagrał tu muzykę do "Gwiezdnych wojen". "On i jego koledzy byli rozbawieni tym, że picie alkoholu w stołówce nie koliduje z pracą" - można przeczytać w "The Guardian".