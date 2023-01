Książę Harry udziela kolejnych wywiadów

Choć wnioskowanie po zwiastunach jest ryzykowne, nie sposób nie odnieść wrażenia, że w rozmowie z CBS syn Karola III mówi głównie o zdradzie ze strony rodziny królewskiej, z kolei w wywiadzie dla iTV zmienia nastawienie i przyznaje, że chce pojednania z ojcem i bratem, którzy nie wykazują tej samej chęci.

W ramach promocji swojej autobiografii "Spare", Harry udzielił amerykańskiej stacji CBS i brytyjskiej platformie iTV wywiadów, które już budzą spore zainteresowanie w zagranicznej prasie.

W programie CBS "60 Minutes" Harry musiał zmierzyć się między innym z pytaniem o kupczenie prywatnością. Z powszechną krytykę ze strony opinii publicznej za to, że mimo chęci chronienia prywatności swojej i rodziny wraz z Meghan wciąż wystawiali tę "prywatność" na widok publiczny. Dowodzi tego chociażby ich dokument, w którym Meghan i Harry szczegółowo opisują swoje życie od chwili poznania do Megxitu.

Reklama

"Za każdym razem próbowałem rozwiązać to prywatnie, ale wciąż pojawiały się przecieki, artykuły przeciwko mnie i mojej żonie" - odparł młodszy syn Karola III.



"Rodzinne motto brzmi: nigdy nie narzekaj, nigdy nie wyjaśniaj. Ale to jest tylko motto. (...) Kiedy więc przez sześć lat mówiono nam: + nie możemy wydać oświadczenia, aby was chronić+, ale robią to dla innych członków rodziny królewskiej, dochodzi do sytuacji, w której milczenie jest zdradą" - wyjaśnił Harry.

Mimo żalu do systemu i zasad obowiązujących w "firmie", jak zwykło się nazywać brytyjską rodzinę królewską, i tego, że traktowani byli, jako "ci źli", Harry w iTV wyznał, że chciałby pojednania z ojcem i bratem. "Nie chciałem, żeby tak wyszło, potrzebowałem rodziny, a nie instytucji. Nie wykazali absolutnie żadnej woli pojednania się. Oczywiście, że chciałbym odzyskać ojca, chciałbym odzyskać brata" - podkreślił.

Emisje obu rozmów zaplanowano na 8 stycznia, na dwa dni przed planowaną premierą autobiografii księcia Harry’ego, która ukaże się 10 stycznia.