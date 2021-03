Komisja Antymobbingowa Szkoły Filmowej wysłuchała Annę Paligę

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna Szkoły Filmowej w Łodzi spotkała się we wtorek z Anną Paligą - aktorką, która w ubiegłym tygodniu upubliczniła przypadki stosowania przez pedagogów uczelni przemocy w stosunku do studentów. Do zarzutów ustosunkują się teraz zainteresowani.

"Rozmowa z Anną Paligą dotyczyła zagadnień przedstawionych w piśmie i miała na celu doprecyzowanie postawionych zarzutów. Zostaną one niezwłocznie przedstawione zainteresowanym stronom w celu umożliwienia zapoznania się z ich zakresem i udzielenia odpowiedzi" - poinformowała pełnomocniczka uczelni ds. przeciwdziałania dyskryminacji Monika Żelazowska.



Oskarżenia o nadużycia i przemoc stosowaną wobec studentów przedstawiła w ubiegły wtorek na tzw. Małej Radzie Programowej uczelni jej absolwentka, aktorka Anna Paliga. Z nazwiska wymieniła pedagogów Szkoły Filmowej, w tym jej byłego rektora, którzy podczas pracy z przyszłymi aktorami mieli dopuszczać się aktów przemocy słownej i fizycznej. Wystąpienie absolwentki, która publicznie podzieliła się swoim strachem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i osamotnieniem w zgłaszaniu zaistniałych sytuacji, odczuwanymi przez studentów i studentki, zostało także upublicznione w internecie.



Jak wyjaśnił PAP Krzysztof Brzezowski z Biura Promocji łódzkiej Szkoły Filmowej, trwające kilka godzin spotkanie Paligi z komisją antydyskryminacyjną, w której zasiadają zarówno przedstawiciele studentów, doktorantów, jak i kadry pedagogicznej, odbyło się zdalnie.



"Była to rozmowa przeprowadzona w przyjacielskiej atmosferze, na pewno nie miała charakteru przesłuchania. Dotyczyła przede wszystkim zarzutów, jakie pojawiły się w piśmie opublikowanym przez absolwentkę naszej szkoły w ubiegłym tygodniu" - zaznaczył.

Po wysłuchaniu Anny Paligi Komisja Antydyskryminacyjna planuje przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z każdym nauczycielem akademickim, wobec którego wysunięte zostały oskarżenia. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek 29 marca.

Pełniąca funkcję od września 2020 roku rektorka Szkoły Filmowej dr hab. Milenia Fiedler we wcześniejszym wystąpieniu zapowiedziała, że uczelnia nie będzie tolerować żadnych zachowań, noszących znamiona molestowania czy przemocowego traktowania studentów i studentek. Przedstawiła również szereg działań, które ma zamiar podjąć, by zbadać skalę problemu. Znalazły się wśród nich anonimowe, profesjonalne badania jakościowe i sondaż CAWI z kwotowym doborem próby wśród studentów i studentek oraz kadry, jak również analiza dotychczasowego funkcjonowania Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.

"Te działania są już realizowane - od dwóch dni studenci mogą wysyłać swoje zgłoszenia przypadków stosowania mobbingu czy dyskryminacji na specjalny adres mailowy. Zgłaszającym zapewniamy pełne bezpieczeństwo i dyskrecję - jedyną osobą, która ma dostęp do tego maila jest pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji" - zapewnił Brzezowski.