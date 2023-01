Kinga Preis była w piekle. Koledzy ze studiów zmienili jej życie w koszmar

Kinga Preis bardzo długo nie potrafiła spokojnie mówić o swych studenckich latach. Dopiero niedawno - ośmielona szczerym wyznaniem Anny Paligi o mobbingu w szkołach teatralnych - zdecydowała się opowiedzieć o gehennie, jaką przeszła przez swoich kolegów i koleżanki ze studiów. Aktorka twierdzi, że przez cztery lata codziennie walczyła o... przetrwanie.

"Finalnie mnie to wzmocniło, ale to był naprawdę trudny czas" - powiedziała w rozmowie z "Newsweekiem".

Zdjęcie Kinga Preis w 1999 roku / Lorne Liesenfeld / Agencja FORUM

Kinga Preis prześladowana w szkole teatralnej! Dręczył ją popularny aktor

Reklama

Kinga Preis: W czasie studiów chciała tylko jakoś przeżyć

Odtwórczyni roli Natalii w "Ojcu Mateuszu" uważa, że aktorki i aktorzy mają w sobie - to jej określenie - patologiczną uległość, a to, że mają być "posłuszni", wpaja się im od pierwszej chwili pobytu w szkole teatralnej.

"Trzeba na początku przejść fuksówkę - czy raczej trzeba było, bo wreszcie tego zakazano. Chodziło o to, żeby udowodnić starszym rocznikom, że nie dostało się na studia fuksem" - tłumaczyła Karolinie Pasternak z "Newsweeka".

Aktorka nie kryje, że kiedy dostała się do wrocławskiej szkoły, od razu wpadła w ręce ludzi, którzy okazali się jej oprawcami. Podobny los spotkał wszystkich pierwszoroczniaków...

"Stawało się pojedynczo na scenie, a studenci starszych roczników zadawali etiudy, które miały rzekomo rozwinąć naszą wyobraźnię. Ja dostałam etiudę: "Rym-cym-cym, z du... dym". To się może wydawać śmieszne, ale tylko do czasu: to było okraszane alkoholem, musztrą, agresją" - opowiada.

Kinga Preis: Kameleon 1 / 13 "To wielki przywilej mojego zawodu, że mogę zmieniać się jak kameleon. Pracuję nie tylko nad swoją wrażliwością artystyczną, ale też nad swoim ciałem" - uważa Kinga Preis. Źródło: AKPA udostępnij

Kinga Preis wytrzymała tylko trzy dni. Mówi, że wypisała się z fuksówki, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

"To zaowocowało tym, że (...) byłam traktowana przez kolegów i koleżanki jak śmierdzące gó... Gdy wchodziłam do takiej maleńkiej kawiarenki w szkole, milkły rozmowy. Wszyscy dawali mi wzrokiem do zrozumienia, że mam spadać. Nie mówili 'cześć', odwracali się na korytarzu" - wspominała w wywiadzie dla "Newsweeka", dodając, że jedyne, o czym myślała, to... żeby jakoś przeżyć kolejny dzień, kolejny tydzień, miesiąc i rok.

"Trzeba było przeżyć, więc przeżyłam" - mówi.

Kinga Preis: Spotyka się ze swoimi prześladowcami ze szkoły teatralnej i... milczy

Dziś Kinga Preis należy do grona najlepszych polskich aktorek swojego pokolenia - ma na swoim koncie Telekamerę w kategorii Aktorka 25-lecia, Wiktora i Złotą Kaczkę, sześć Orłów i Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, a także Złoty Krzyż Zasługi.

Gwiazda emitowanego ostatnio przez Canal+ serialu "Kruk. Jak tu ciemno" od czasu do czasu spotyka się ze swoimi prześladowcami ze szkoły na planach filmowych i w teatrze.

"Nie noszę urazy. Nigdy nikomu nie dałam odczuć, że... Jakie to jest odwrócone! To mnie zależy, żeby nie pokazywać, że mnie to w ogóle dotknęło. To mnie zależy, żeby tamta strona się nie poczuła niekomfortowo" - twierdzi.

Kinga Preis jest bardzo zadowolona, że w jej środowisku głośno się teraz mówi o mobbingu czy wręcz molestowaniu. Przestrzega jednak młodych ludzi studiujących aktorstwo przed... obrażaniem się o wszystko na cały świat, a zwłaszcza na swych wykładowców.

Zdjęcie Kinga Preis od czasu do czasu spotyka się ze swoimi prześladowcami ze szkoły / Michał Gmitruk / Agencja FORUM

"W aktorstwie nie chodzi o dobre obyczaje, kulturę i komfort. Trzeba zaakceptować to, że czasem w emocji ktoś huknie, o ile nie jest to personalna wycieczka" - powiedziała dziennikarce "Newsweeka".