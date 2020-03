Syn Woody'ego Allena protestuje przeciwko wydaniu pamiętników ojca

Nie minęły jeszcze echa protestu adoptowanej córki Woody’ego Allena, Dylan Farrow przeciwko wydaniu pamiętników reżysera, a już do chóru krytyków dołącza Ronan Farrow. Syn Woody’ego Allena zerwał współpracę z wydawnictwem Hachette, które wydaje kontrowersyjną książkę "Apropos of Nothing".

Ronan Farrow (P) z Woody'm Allenem w 1995 roku na planie filmu "Wszyscy mówią kocham cię" / Ron Galella/Ron Galella Collection /Getty Images

Oddział wydawnictwa Hachette Book Group, Grand Central Publishing ogłosił, że 7 kwietnia tego roku na półki księgarskie trafią pamiętniki Woody’ego Allena. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w październiku zeszłego roku wydawnictwo Hachette opublikowało książkę Ronana Farrowa "Catch and Kill", w której autor opisał trudności, na jakie napotkał, próbując opisać seksualne skandale z udziałem wysoko postawionych osób takich, jak Harvey Weinstein czy właśnie Woody Allen.



Reklama

Wcześniej w 2017 roku Ronan Farrow otrzymał Nagrodę Pulitzera za reportaże dla "New Yorkera" na temat sprawy Weinsteina.

Decyzja o wydaniu pamiętników ojca oburzyła Ronana.



"Byłem bardzo zawiedziony dowiadując się za pośrednictwem prasy, że moje wydawnictwo Hachette podjęło decyzję o nabyciu praw do pamiętników Woody’ego Allena, choć inne wydawnictwa odmówiły ich publikacji. Trzymając to w tajemnicy przede mną i moimi współpracownikami, z którymi pracowaliśmy nad książką 'Catch and Kill'. Opisaliśmy w niej, jak będący u władzy mężczyźni, tacy jak Woody Allen, unikają odpowiedzialności za napastowanie seksualne" - napisał w swoim oświadczeniu Ronan Farrow.

W dalszej części oświadczenia przypomina, że wydawnictwo nie podjęło w żaden sposób próby zweryfikowania informacji podanych przez Woody’ego Allena w swoich pamiętnikach. Książka "Apropos of Nothing" była wielokrotnie odrzucana przez duże wydawnictwa. Wszystko za sprawą oskarżeń Dylan Farrow pod adresem reżysera. Kobieta twierdzi, że Woody Allen molestował ją, gdy miała siedem lat.

Ronan Farrow nazywa działanie wydawnictwa Hachette wysoce nieprofesjonalnymi i wskazuje, że przez podjęcie decyzji o publikacji pamiętników pokazało brak jakiejkolwiek etyki i współczucia pod adresem ofiar molestowania. "Powiedziałem wydawnictwu, że w świetle takiego zachowania, nie mogę z nim dłużej współpracować, jeśli chcę być w zgodzie z moim sumieniem" - powiedział Ronan Farrow.