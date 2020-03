Pamiętniki Woody'ego Allena. Czy wybuchnie skandal?

​Przeciwko publikacji pamiętników Woody'ego Allena protestuje adoptowana córka reżysera i Mii Farrow, Dylan Farrow. "Głęboko niepokojąca, całkowita zdrada" - tak nazywa decyzję wydawnictwa o wydaniu książki "Apropos of Nothing". Kwietniowa premiera książki może się odbić szerokim echem.

Należąca do wydawnictwa Hachette firma Grand Central Publishing, która zapowiedziała premierę pamiętników Woody'ego Allena, określa je mianem "wyczerpującego sprawozdania z życia reżysera, zarówno prywatnego, jak i i zawodowego, które opisuje jego pracę w filmie, teatrze, telewizji, nocnych klubach oraz w prasie". Allen opisuje w nich związki ze swoją rodziną, przyjaciółmi i miłościami jego życia. Publikacja pamiętników spotkała się z ostrą reakcją ze strony Dylan Farrow. Kobieta od lat oskarża reżysera o to, że molestował ją, gdy była dzieckiem. Allen zaprzecza jej oskarżeniom.



"Wydanie przez Hachette pamiętników Woody'ego Allena jest dla mnie głęboko niepokojące. Stanowi też całkowitą zdradę mojego brata, który za pośrednictwem wydawnictwa Hachette oddał głos niezliczonej liczbie ofiar seksualnego napastowania dokonanego przez będących u władzy mężczyzn" - czytamy w oświadczeniu Dylan Farrow. Mowa w nim o książce Ronana Farrowa "Catch and Kill", w której m.in. opisał sprawę Harveya Weinsteina.

"Nie kontaktował się ze mną nikt w celu zweryfikowania informacji podanych w tych pamiętnikach. Dla mnie to rażące zrzeczenie się podstawowej odpowiedzialności ciążącej na wydawnictwie. Szczególnie że moja historia poddana była nieskończonej liczbie weryfikacji i nigdy nie została opublikowana bez wnikliwego sprawdzania podawanych przeze mnie faktów. To pokazuje stopień przywilejów, jakie mają osoby posiadające władzę, pieniądze i rozgłos. Powinniśmy więc nazywać po imieniu to, co zrobiło wydawnictwo Hachette i domagać się odpowiedzi z ich strony" - pisze dalej Dylan Farrow.

Pamiętniki Woody'ego Allena pojawią się w księgarniach na całym świecie w kwietniu tego roku. Dostępne będzie wydanie w twardej okładce, e-book oraz audiobook. Informacja o premierze "Apropos of Nothing" zbiegła się w czasie z wiadomością o zakończeniu zdjęć do najnowszego filmu Allena, romantycznej komedii "Rifkin's Festival". W rolach głównych zobaczymy w nim Ginę Gershon, Wallace'a Shawna oraz Christopha Waltza.