12. LGBT Film Festival: Co w programie? Dokumenty!

Podczas festiwalu pokazanych zostanie ponad 50 fabuł i dokumentów. Filmem otwarcia będzie "Swan Song" z Udo Kierem, Jennifer Coolidge i Lindą Evans w rolach głównych. Jakie dokumenty zostaną zaprezentowane podczas 12. LGBT Film Festival?

12. LGBT Film Festival: Dokumenty

"Someone Like Me"

Jedenaścioro Kanadyjczyków podejmuje wspólny wysiłek, by pomóc młodemu gejowi w ucieczce z pogrążonej w wewnętrznym konflikcie Ugandy. Nieoczekiwany wybuch pandemii i różnice zdań co do dalszych działań testują jednak ich zaangażowanie i stawiają przyszłość chłopaka pod znakiem zapytania. "Someone Like Me" śledzi równoległe losy Drake'a, homoseksualnego uchodźcy z Ugandy, i grupy nieznajomych z queerowej społeczności Vancouver, zaangażowanych w proces przeniesienia chłopaka do Kanady. Towarzyszymy im przez 12 miesięcy. OSTRZEŻENIE: film zawiera sceny ukazujące homofobię i przemoc.

Reklama

"Morgana"

Artystyczny portret 50-letniej pani domu, która wymyśla się na nowo, zostając gwiazdą feministycznych filmów. Skrajnie samotna i głodna bliskości Morgana umawia się z sex-workerem, by zaznać odrobiny intymności, zanim zakończy swoje życie. Wydarzenia przybierają jednak nieoczekiwany obrót, gdy spotkanie z mężczyzną otwiera przed nią zupełnie nowy świat osobistej i seksualnej wolności. Gdy kobieta dowiaduje się o konkursie filmowych debiutów erotycznych, postanawia nakręcić, a także zagrać we własnej produkcji - tak rozpoczyna się przygoda, która zmieni jej życie na zawsze.

Zdjęcie Kadr z filmu "Morgana" / materiały prasowe

"Transkids"

16-letni Noam przyszedł na świat w ciele kobiety i uczył się w żeńskiej szkole prowadzonej przez duchownych. 16-letni Ofri zawsze był "tą fajną dziewczyną biegającą z chłopakami za piłką". 16-letnia Romy urodziła się wprawdzie jako biologiczny chłopak w świeckiej rodzinie, ale gdy tylko zaczęła bawić się lalkami, rodzice wysłali ją do religijnej szkoły. 17-letni Liron długo ukrywał się pod warstwą mocnego makijażu i błyszczących kostiumów, zanim zyskał odwagę do skonfrontowania się z prawdą o sobie samym. "Transkids" to efekt 4-letniej dokumentacji życia czwórki nastolatków i ich rodzin.

"7-my sierpnia"

7 sierpnia 2020 roku w Warszawie odbyła się demonstracja solidarnościowa w obronie Margot, aktywistki LGBT aresztowanej w związku ze zniszczeniem homofobicznej ciężarówki, która od 2018 roku krąży po ulicach polskich miast. Doszło wtedy do głośnych zatrzymań, w wyniku których 48 uczestniczek i uczestników protestu trafiło do aresztu. Wśród nich bohaterowie filmu - Kajetan, Kamila, Krem oraz Julia i jej partnerka.



Zdjęcie Kadr z filmy "7-my sierpnia" / materiały prasowe

"Dear Fredy"

Fredy Hirsch, niemiecki Żyd i homoseksualny mężczyzna, miał zaledwie 19 lat, kiedy ogłoszono ustawy norymberskie. Wtedy postanowił wyemigrować do Czechosłowacji. Został tam nauczycielem wychowania fizycznego w żydowskim klubie Makkabi Brno i szybko stał się ważną postacią w życiu swoich uczniów. Po deportacji Żydów do Getta Theresienstadt objął opiekę nad ponad 4 tysiącami młodych ludzi. W wrześniu 1943 roku został przetransportowany do obozu Auschwitz-Birkenau, ale nie poddał się. Przekonał doktora Mengele do stworzenia osobnego baraku dla dzieci i młodzieży w obozie familijnym dla Żydów z Theresienstadt. Paradoksalnie to właśnie tam po raz pierwszy sam zaznał życia wolnego od homofobii. Związał się z innym mężczyzną i żył tak otwarcie, jak było to możliwe. Działając w konspiracji z innymi członkami obozowego ruchu oporu, brał udział w przygotowywaniu powstania, do którego nigdy nie doszło. Okoliczności jego śmierci pozostają do dziś tajemnicą, którą próbuje rozwiązać film Rubiego Gata.

"I Am Samuel"

Samuel urodził się na kenijskiej wsi, gdzie tradycja jest ważniejsza od czegokolwiek innego. Łączą go bliskie relacje z matką, ale już ojciec, pastor lokalnej społeczności, nie rozumie, dlaczego syn wciąż się nie ożenił. Po wyprowadzce do miasta Samuel zakochuje się w Aleksie, znajdując wreszcie swoje miejsce na ziemi. Ich miłość rozwija się wbrew obowiązującemu prawu, które kryminalizuje związki osób tej samej płci. Mimo groźby przemocy i odrzucenia Samuel i Aleks próbują funkcjonować w obu światach, prywatnym i publicznym, szukając w nich podobnej akceptacji.

"Królowa Irlandii" (The Queen of Ireland)

"Królowa Irlandii" (The Queen of Ireland) to wielokrotnie nagradzany dokument o życiu i działalności Panti Bliss, najbardziej znanej irlandzkiej drag queen oraz aktywistki LGBT+. Jej walka na rzecz równości oraz eliminacji homofobii w społeczeństwie irlandzkim zauważona została na całym świecie.