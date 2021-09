Znamy laureatów 13. Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

W trakcie gali, zorganizowanej w Teatrze Muzycznym w Gdyni, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przypomniał, że celem nagród jest docenienie pracy osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmową, bez których wiedza o polskim kinie nie mogłaby dotrzeć do dalekich zakątków w kraju i za granicą.



"Nominowani, którzy są gośćmi specjalnymi i najważniejszymi podczas dzisiejszej uroczystości, na co dzień opowiadają nam o filmie, edukują, przedstawiają. Dzięki nim wiemy więcej, wiemy, co się dzieje na polskim rynku filmowym, za co już im serdecznie dziękuję, a niektórzy z nich otrzymają tę - mam nadzieję - wyjątkową nagrodę, wymyśloną paręnaście lat temu przez obecną dzisiaj Agnieszkę Odorowicz. To dzieło kontynuujemy" - podkreślił.

Nagrodę PISF w kategorii kino otrzymało Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu, pokonując tym samym Kino Muza we Włoszczowie i Kino Pod Baranami w Krakowie.

Zwycięzcą w kategorii wydarzenie filmowe okazała się wystawa Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie. Szansę na statuetkę miały także Octopus Film Festival 2020 i wirtualne sale kin studyjnych Mojeekino.

Statuetka w kategorii promocja polskiego kina za granicą powędrowała do Aurum Film i New Europe Film Sales za kampanię oscarową filmu "Boże Ciało" Jana Komasy. Wśród nominowanych znaleźli się również Polish Docs PRO 2019 i 2020 oraz Dyskusyjny Klub Filmowy "PLEOGRAF" w Łucku.

Laureatem w kategorii krytyk filmowy został Błażej Hrapkowicz. Pozostałymi nominowanymi byli: Diana Dąbrowska i Łukasz Knap.

Najlepszą książką o tematyce filmowej została "1000 filmów, które tworzą historię kina" pod redakcją Piotra Kletowskiego. Rywalizowała ona o nagrodę z publikacjami "Dystrybucja Filmowa. Od kina do streamingu" autorstwa Anny Wróblewskiej i Sławomira Rogowskiego, a także "Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej" autorstwa Michała Piepiórki.

W dziedzinie edukacji filmowej zwyciężyły Plenery Film Spring Open (Fundacja Film Spring Open). Prócz nich do statuetki nominowano podcast Spoiler Master, prowadzony przez Michała Oleszczyka, i wystawę WAJDA w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Za dystrybucję polskiego filmu uhonorowano ex aequo Festiwal Filmów Polskich Wisła w Rosji, organizowany przez Fundację Wspieram, oraz Best Film za dystrybucję filmu "Skandal. Ewenement Molesty".

W kategorii Dyskusyjny Klub Filmowy bezkonkurencyjny okazał się Dyskusyjny Klub Filmowy "Kropka" w Krakowie za współorganizację festiwalu filmowego dla osób niepełnosprawnych Filmon i aktywizację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nominacje otrzymali też Dyskusyjny Klub Filmowy "Niespodzianka" w Bydgoszczy i Klub Filmowy "Ambasada" w Katowicach.

Za plakat do filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta" doceniono Krzysztofa Iwańskiego. Plakacista był nominowany także za plakat "Prime Time". Statuetka mogła powędrować jeszcze do Kuby Bogackiego, Krzysztofa Seyfrieda i Aleksandra Znosko za "Skandal. Ewenement Molesty".

Podczas uroczystości dyrektor PISF przyznał również nagrodę specjalną. Jej laureatką została kierownik projektu Polska Cyfrowa w Instytucie Zuzanna Ostapowicz.

"To jest nagroda dla osoby, która podjęła się koordynacji działań siedmiu zespołów filmowych w imieniu PISF, który był liderem projektu cyfryzacji. Paręset filmów, które udało się zrekonstruować, paręset filmów fabularnych, paręset filmów animowanych i parę tysięcy kronik filmowych. To, oczywiście, wszystko było wielką pracą zespołową Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, studia animacji w Bielsku-Białej, zespołów filmowych dopóki one funkcjonowały. Wszelkie rzeczy związane z formalnym procedowaniem prawnym, finansowym, księgowym, rozliczaniem z UE zostały przekazane na barki młodej dziewczyny, która w międzyczasie została jeszcze młodą matką. Podziękujmy jej za tytaniczną pracę" - powiedział Śmigulski, wręczając statuetkę.

Wyboru zwycięzców dokonał dyrektor PISF, biorąc pod uwagę opinię kapituły. W tegorocznej kapitule, której przewodniczył Śmigulski, znaleźli się: kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, krytyk filmowy i publicysta Łukasz Adamski, dyrektor Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki Hanna Wróblewska, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, redaktor naczelna wydawnictwa Osnova Izabela Bartosz oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika "Polityka" Janusz Wróblewski.

Nagrody PISF są przyznawane od 2008 r. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury. Celem nagród jest "wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej".