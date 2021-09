"Wszystkie nasze strachy" to oparta na życiorysie Daniela Rycharskiego przejmująca historia wychowanego na wsi artysty, mocno zaangażowanego w działalność Kościoła katolickiego. Daniel cieszy się szacunkiem wspólnoty wiejskiej, kiedy odważnie wspiera walkę o jej sprawy. Jest zakochany w chłopcu z sąsiedztwa - Olku, który nie jest gotowy, by ujawnić swoją tożsamość seksualną. Ich relacja rozwija się w ukryciu. Kiedy nastoletnia przyjaciółka nie wytrzymuje homofobicznych ataków i popełnia samobójstwo, Daniel namawia ludzi ze wsi do odbycia wspólnej drogi krzyżowej w intencji ofiary. Dotychczasowi sprzymierzeńcy odwracają się od niego. Za namową kuratora Daniel bierze udział w wystawie w warszawskiej galerii sztuki. Walka z homofobią staje na drodze relacji z Olkiem.



"Wszystkie nasze strachy": Piękny film, aktualny temat

Główną rolę zagrał Dawid Ogrodnik. W pozostałych zobaczymy m.in. Andrzeja Chyrę, Jacka Poniedziałka i Jowitę Budnik. Autorami scenariusza są: Łukasz Ronduda, Michał Oleszczyk i Katarzyna Sarnowska. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Gutt, a za muzykę - Marcin Lenarczyk.

"Mieliśmy dwa kryteria pomocnicze, które sobie przypominaliśmy. Żeby film był piękny. I drugie kryterium - żeby był aktualny" - wyjaśnił decyzję jury przewodniczący Andrzej Barański.

Producent Kuba Kosma przyznał, że po festiwalowym pokazie filmu podeszła do niego młoda lesbijka z prośbą, by "Wszystkie nasze strachy" trafiły do jak najszerszej widowni. "Moim marzeniem jest to, żeby państwo mogli zobaczyć ten film na antenie Telewizji Polskiej" - powiedział producent. "Życzę sobie i nam, żeby nikt w naszym pięknym kraju nie czul się obco. Wszystkie nasze strachy możemy pokonać, jeżeli będziemy czuli i uważni" - dodał reżyser Łukasz Ronduda.

"Wszystkie nasze strachy" zostały zainspirowane sztuką i życiorysem Daniela Rycharskiego

I wyjaśnił, że miłość osób LGBT zamiast obrażać, raczej "pogłębia uczucia religijne". "Wiara i tęcza są nierozerwalne, mogą się tylko wzmacniać" - powiedział Ronduda.



Gdynia 2021: Wysoki i wyrównany poziom

Typowane do głównej nagrody festiwalu "Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego musiały zadowolić się Srebrnymi Lwami.



Jak wyjaśnił przewodniczący jury Andrzej Barański poziom tegorocznego konkursu był na tyle wysoki i wyrównany, że aż połowa walczących o Złote Lwy filmów mogła być brana pod rozwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.



Werdykt nie powinien jednak nikogo zasmucić, jury mądrze rozdawało kolejne nagrody, starając się wyróżnić jak największą liczbę filmów.



Maria Dębska i Jacek Beler otrzymali statuetki za najlepsze główne role w - kolejno - "Bo we mnie jest seks" i "Innych ludziach". Z kolei Sławomira Łozińska i Andrzej Kłak zostali nagrodzeni za role drugoplanowe w filmach - kolejno - "Lokatorka" i "Prime Time".



Nagroda za najlepszą reżyserię powędrowała do Łukasza Grzegorzka ("Moje wspaniałe życie"), najlepszym scenarzystą uznano Marcina Ciastonia ("Hiacynt"), statuetka za najlepsze zdjęcia przypadła zaś Łukaszowi Guttowi ("Wszystkie nasze strachy").



Nagrodę za charakteryzację przyznano Darii Siejak za "Hiacynt", a statuetkę za dźwięk - Zofii Moruś, Mateuszowi Adamczykowi i Sebastianowi Witkowskiemu za "Mosquito State". Za scenografię doceniono Pawła Jarzębskiego ("Żeby nie było śladów"), a za montaż - Magdalenę Chowańską ("Inni ludzie"). W kategorii kostiumy bezkonkurencyjna okazała się Marta Ostrowicz ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje").



Jury konkursu głównego pod przewodnictwem Andrzeja Barańskiego doceniło za najlepszy debiut reżyserski Aleksandrę Terpińską za "Innych ludzi".

Z dwoma nagrodami wyjeżdża z Gdyni kameralny dramat "Sonata" Bartosza Blaschkego. Jury nagrodziło główną rolę Michała Sikorskiego (najlepszy debiut aktorski), reżyser odebrał także Nagrodę Publiczności.

W jury konkursu głównego znaleźli się: reżyser i scenarzysta Andrzej Barański (przewodniczący), aktorka Joanna Kulig, kompozytor Mikołaj Trzaska, pisarz, dramaturg i scenarzysta Robert Bolesto, operator, reżyser i scenarzysta Bogdan Dziworski, czeska filmoznawczyni Emilia Mira Haviarová, kostiumografka Dorota Roqueplo oraz reżyserka Agnieszka Smoczyńska.

Podczas gali nie zabrakło nawiązujących do aktualnej sytuacji politycznej wystąpień laureatów. Scenarzysta "Hiacynta" Macrin Ciastoń przyznał, że Polska wydaje mu się miejscem, w którym "nikt nie może czuć się bezpiecznie". - Nagrodę tę dedykuję wszystkich anonimowym ofiarom akcji "Hiacynt" - dodał.



Z kolei Maria Dębska, odbierając statuetkę dla najlepszej aktorki za rolę Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks", zwróciła uwagę, że gdyby jej bohaterce "ktoś powiedział, żeby ugruntowała swe cnoty niewieście, to by się tylko roześmiała".



Agnieszka Holland: Pierwsza kobieta z Platynowymi Lwami

Laureatką Platynowych Lwów została Agnieszka Holland, która otrzymała statuetkę z rąk Krzysztofa Zanussiego i Jacka Bromskiego. "Nie przejmuj się tymi Lwami. Klasykiem jesteś od dawna, a przyszłość jest przed tobą" - powiedział Holland Krzysztof Zanussi, pod którego opieka reżyserka rozpoczynała artystyczną karierę.

Agnieszka Holland zwróciła uwagę na fakt, że jest pierwszą kobietą, która otrzymuje Platynowe Lwy. "To mówi o tym, jak postrzegana była rola kobiet w naszym społeczeństwie. Wiem jednak, że nie jestem ostatnia. Za nami idzie fala odważnych, pewnych swojego głosu kobiet" - przyznała reżyserka.

Autorka "W ciemności" w emocjonalnej przemowie nawiązała do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

"Nie chodzi tylko o to, żeby mówić o przeszłości, cierpieniu milionów i odwadze jednostek, ale o to, żebyśmy rozejrzeli się wokół i zobaczyli, gdzie jesteśmy dzisiaj" - zauważyła, dodając, że trudno jej cieszyć się sobotnim świętem kina, wiedząc, co dzieje się przy wschodniej granicy Polski.



"Umierają tam ludzie, których jedynym grzechem jest to, że są inni i którzy chcą czuć się bezpiecznie

I nie mogę nie myśleć, że dzieje się to niejako za naszym przyzwoleniem Że naszą bezradnością godzimy się na to" - kontynuowała Holland.

"Każde państwo ma prawo, by strzec swoich granic, ale żadne demokratyczne państwo nie może pozwolić na to, żeby bezbronni ludzie umierali na jego granicach. Umierali w milczeniu tak jak bohaterowie moich filmów - w strachu, samotności, bez pomocy" - zaznaczyła stanowczo reżyserka.



"Nie godzę się to, by okoliczna ludność grała role donosicieli i że zanim podadzą chleba godnemu - dzwonili na policję. To obciąża nas wszystkich jako wspólnotę" - mówiła ze sceny Teatru Muzycznego Holland.

"Przeszłość dzieje się teraz. Absurdalny stan wyjątkowy, na który się godzimy, wprowadzony został jedynie po to, żeby nie było śladów" - spuentowała, nawiązując do tytułu filmu Jana P. Matuszyńskiego.

Laureaci 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:



Złote Lwy: "Wszystkie nasze strachy" (reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt)



Srebrne Lwy: "Żeby nie było śladów" (reż. Jan P. Matuszyński)

Najlepsza reżyseria: Łukasz Grzegorzek ("Moje wspaniałe życie")

Najlepsza główna rola męska: Jacek Beler ("Inni ludzie")

Najlepsza główna rola kobieca: Maria Dębska ("Bo we mnie jest seks")

Najlepsza drugoplanowa rola męska: Andrzej Kłak ("Prime Time")

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Sławomira Łozińska ("Lokatorka")



Najlepszy scenariusz: Marcin Ciastoń ("Hiacynt")

Najlepsze zdjęcia: Łukasz Gutt ("Wszystkie nasze strachy")

Najlepsza muzyka: Teoniki Rożynek ("Prime Time")

Złoty Pazur: "Mosquito State" (reż. Filip Jan Rymsza)

Najlepszy montaż: Magdalena Chowańska ("Inni ludzie")

Najlepszy dźwięk: Mateusz Adamczyk, Zofia Moruś, Sebastian Witkowski ("Mosquito State")

Najlepsza scenografia: Paweł Jarzębski ("Żeby nie było śladów")

Najlepsze kostiumy: Marta Ostrowicz ("Najmro")

Najlepsza charakteryzacja: Daria Siejak ("Hiacynt")

Najlepszy debiut aktorski: Michał Sikorski ("Sonata")

Najlepszy debiut reżyserski: Aleksandra Terpińska ("Inni ludzie")

Najlepszy film krótkometrażowy: "Mój brat rybak" (reż. Alicja Sokół)

Najlepszy film mikrobudżetowy: "Piosenki o miłości" (reż. Tomasz Habowski)

Nagroda publiczności: "Sonata" (reż. Bartosz Blaschke)

Platynowe Lwy: Agnieszka Holland